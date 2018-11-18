AB'den Kaşıkçı için şeffaf soruşturma çağrısı

ABD Başkanı Trump ise Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladıkları raporun iki gün içerisinde yayınlanacağını söyledi.Avrupa Birliği (AB) Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için şeffaf soruşturma talebini tekrarladı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ortak yazılı açıklamasında "Bu korkunç cinayete ilişkin tüm detayların açığa çıkarılması ve suçluların hesap vermesi gerekiyor" denildi. Açıklamada "Avrupa Birliği olayın başından bu yana derinlemesine, güvenilir ve şeffaf bir soruşturma talebi çağrısında bulunmuştur" ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturmanın sonucunun yakından takip edileceği belirtildi.

Trump: Kaşıkçı raporu hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump ise Kaşıkçı cinayeti ile ilgili kapsamlı bir raporun iki gün içerisinde hazır olacağını açıkladı. Trump, "Önümüzdeki iki gün içerisinde, muhtemelen Pazartesi ya da Salı, elimizde tam bir rapor olacak" diye konuştu. Trump, raporun cinayete kimin sebep olduğu ve kimin yaptığı gibi sorulara da yanıt vereceğini belirtti.