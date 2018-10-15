AB'den kimyasal silahlara karşı yeni yaptırım sistemi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), kimyasal silahların geliştirilmesi ve kullanımına katkı sağlamış kişi ve şirketlere yönelik yeni bir yaptırım sistemi kabul etti.

Lüksemburg'da toplanan AB Dışişleri Konseyinden kimyasal silahların yayılmasına karşı yeni yaptırım sistemi kararı çıktı.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, yeni sistem kararının, dünyanın farklı yerlerinde kimyasal silah saldırılarının artması sonucu alındığı bildirildi.

Bu sisteme göre AB, kimyasal silah üretimi ya da kullanımına katkı sağlamış kişi ve şirketlere yer ve uyruk göz ardı etmeden yaptırım uygulayabilecek.

Kimyasal silahların geliştirilmesine mali, teknik yardım sağlayan ya da bu silahların üretilmesini teşvik eden kişi ve şirketler yaptırımların hedefinde olacak.

Yaptırımlar seyahat yasağı, kişiler ve şirketlerin mal varlıklarının dondurulması ve AB kurum ile yetkililerinin bu listelerde yer alanlara fon sağlamasını yasaklayacak.

