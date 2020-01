AB’den Libya yolundaki Türk askeri hakkında açıklama

Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Peter Stano, "Türk muhataplarımızın bize ilettiği bilgilere göre Türk askeri Libya’ya gitmeye başladı" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Brüksel’de öğle saatlerinde düzenlenen basın toplantısında gündemdeki sıcak konulara ilişkin açıklamalar yapıldı. AB Komisyonu sözcüleri tarafından yapılan açıklamalarda, İran-ABD gerginliği ve Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesi konuları ana gündem maddeleri oldu.

AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Peter Stano, gazetecilerin Türk askerinin Libya’ya gönderilmesine ilişkin sorularını yanıtlarken, ilk olarak AB’nin Libya’da Cumartesi günü yaşanan saldırıları kınadığını belirtti. Stano, "Türk muhataplarımızın bize ilettiği bilgilere göre Türk askeri Libya’ya gitmeye başladı" dedi. Söz konusu durum için AB’nin tutumunun değişmediğini ifade eden Peter Stano, zaten karmaşık bir halde olan Libya’ya dışarıdan gelecek her türlü askeri unsurun karmaşayı arttırma riski taşıdığını, ayrıca tüm ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Libya’ya uygulanan silah ambargosuna riayet etmesini beklediklerini söyledi.

İtalyan bir gazetecinin "AB, Libya’ya askeri misyon gönderecek mi" sorusunu yanıtlayan Stano, "Şu anda AB ülkeleri arasında da yoğun bir diplomasi trafiği var. Her an olağanüstü toplantı olabilir. Ancak kesinleşmiş yeni herhangi bir karar bulunmuyor" dedi.

Öte yandan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in bu akşam saatlerinde Roma’ya gideceği öne sürüldü. Borell’e özellikle İtalya’nın Libya konusunda AB’nin daha aktif bir politika izlemesi yönünde baskı yaptığı biliniyor.