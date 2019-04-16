STRAZBURG (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in, başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattığı askeri operasyonun "ümit ve barışa saldırı" anlamına geldiğini belirterek, acilen ateşkes çağrısında bulundu.

Strazburg'da düzenlen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nun Libya oturumunda konuşan Mogherini, "Trablus'a yapılan saldırı, ümide ve barış ihtimaline saldırı anlamına gelmektedir." dedi.

Libya'daki çatışmalarda kullanılan silahların "uluslararası toplumun görmek istemediği silahlar" olduğunu ifade eden Mogherini, mağdur sayısının giderek arttığına dikkati çekti.

Mogherini, mevcut gelişmelerin Libya'da askeri çözümün mümkün olmadığını bir kez daha gösterdiğinin altını çizerek, AB ve Birleşmiş Milletler'in birlikte çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

AB ve BM'nin, özellikle Libya'daki mülteci kamplarını boşaltmak için çalışmalar yürüttüğünü açıklayan Mogherini, "Birçok kişi yeni göç akınından endişe ediyor. Asıl endişe etmemiz gereken can kaybıdır." diye konuştu.