STRAZBURG (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in, başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattığı askeri operasyonun "ümit ve barışa saldırı" anlamına geldiğini belirterek, acilen ateşkes çağrısında bulundu.
Strazburg'da düzenlen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nun Libya oturumunda konuşan Mogherini, "Trablus'a yapılan saldırı, ümide ve barış ihtimaline saldırı anlamına gelmektedir." dedi.
Libya'daki çatışmalarda kullanılan silahların "uluslararası toplumun görmek istemediği silahlar" olduğunu ifade eden Mogherini, mağdur sayısının giderek arttığına dikkati çekti.
Mogherini, mevcut gelişmelerin Libya'da askeri çözümün mümkün olmadığını bir kez daha gösterdiğinin altını çizerek, AB ve Birleşmiş Milletler'in birlikte çalışmaya devam ettiğini kaydetti.
AB ve BM'nin, özellikle Libya'daki mülteci kamplarını boşaltmak için çalışmalar yürüttüğünü açıklayan Mogherini, "Birçok kişi yeni göç akınından endişe ediyor. Asıl endişe etmemiz gereken can kaybıdır." diye konuştu.
- Ateşkes vurgusu
Mogherini, AB üyesi ülkelerin Libya konusunda birlik olduğunu belirterek, "Ateşkesin acilen sağlanması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.
AB ülkelerinin aynı zamanda insani koridorların açılması gerektiğini savunduğunu aktaran Mogherini, Libya'da tüm tarafların uluslararası hukuka saygı duyması ve katılımcı siyasi müzakerelere geri dönmesi gerektiğinin altını çizdi.
- Trablus'a saldırı emri
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.
Başkent Trablus etrafında devam eden şiddetli çatışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre şu ana kadar 174 kişi öldü, 756 kişi yaralandı.
Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında 12 gündür çatışmalar yaşanıyor.
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