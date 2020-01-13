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  4. AB’den Libya’da ateşkes açıklaması: “Doğru yönde atılmış bir adım”

AB’den Libya’da ateşkes açıklaması: “Doğru yönde atılmış bir adım”

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 15:50 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ve Rusya’nın çağrısıyla Libya’da yapılan ateşkesi “Doğru yönde atılmış bir ilk adım” olarak nitelendirdi.Rusya’da Libya’daki taraflar arasında görüşmeler devam ederken AB’den bir açıklama geldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ve Rusya’nın çağrısıyla Libya’da yapılan ateşkesi “Doğru yönde atılmış bir ilk adım” olarak nitelendirdi.
Rusya’da Libya’daki taraflar arasında görüşmeler devam ederken AB’den bir açıklama geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ortak çağrısı üzerine Libya’da yapılan ateşkesin doğru yönde atılmış bir ilk adım olduğunu söyledi. Von der Leyen, “İhtiyaç duyulan şey birleşme, yeniden yapılanma ve birlik hükümeti için bir süreçtir. Gitmek için uzun bir yol var. Bunun Birleşmiş Milletler liderliğinde bir süreç olması gerekiyor. Bu son derece önemlidir” dedi.
Libya’da cumartesiyi pazara bağlayan gece, Rusya ve Türkiye’nin çağrısı üzerine taraflar arasında ateşkes kabul edilmişti.
Libya yerel basınında yer alan haberlerde de bugün Hafter ve Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac’ın Moskova’da görüşeceği belirtildi. Ancak konuya ilişkin resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da Libya’da barış ve istikrarı sağlama çabaları kapsamında Moskova’ya geldi.

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