AB'den "Libya'da diplomatik çözüm" çağrısı

Borrell, Libya'daki taraflarla iletişim kurmak istediklerini ve soruna diplomatik çözüm bulma arayışında olduklarını ifade etti.

Almanya'da düzenlenecek Libya konferansının çözüme katkı sunacağına değinen Borrell, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 2011'de alınan Libya'ya silah ambargosu kararının tam olarak uygulanması çağrısında bulundu.

Borrell, cuma günü olağanüstü toplanacak AB dışişleri bakanları ile Libya'daki gelişmeleri etraflıca ele alacaklarını kaydederek, bu ülkeye dış müdahalenin durumu kötüleştireceği değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu bakanlarla Libya'ya yapmayı planladıkları ziyareti iptal ederek Brüksel'de görüşmeye karar verdiklerini aktaran Borrell, Libya ve İran'daki gelişmelerden endişe duyduklarını belirtti.

Borrell, İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın dışişleri bakanları ile Brüksel'deki görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin, Türkiye'nin bugünkü görüşmede gündeme gelip gelmediğini sorması üzerine, Borrell, Libya'daki gelişmelere ilişkin Türk yetkililerle iletişim halinde olduklarını belirterek, "Son zamanlarda 'artan dış müdahale' derken, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine işaret ettiğim çok açık. Bunu kabul etmiyoruz ve Libya'ya ilişkin endişelerimizi artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Bildiri yayımlandı

Borrell ile İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın dışişleri bakanlarının görüşmesinin ardından ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, "Libya sorunu askeri yollardan çözülemez ve çatışmaların uzaması, sivillere daha fazla acı getirecek, ayrılıkları derinleştirecek, bölünme riskini artıracak, bölgede istikrarsızlığı yayacak ve terör tehlikesini alevlendirecektir. Bu nedenle düşmanlıkların sona erdirilmesi hayati önemdedir." ifadelerine yer verildi.

Libya'ya dış müdahalelerin krizi tetiklediğine işaret edilen açıklamada, savaşan tarafların dış askeri desteğe dayandıkça, egemen Libya'nın kararlarının da dış aktörler tarafından etki altında kalacağı değerlendirmesinde bulunuldu.