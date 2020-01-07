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  4. AB'den "Libya'da diplomatik çözüm" çağrısı

AB'den "Libya'da diplomatik çözüm" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 19:33 | Son Güncelleme

Brüksel'deki Libya toplantısı ortak basın bildirisi: - "Libya sorunu askeri yollardan çözülemez ve çatışmaların uzaması, sivillere daha fazla acı getirecek, ayrılıkları derinleştirecek, bölünme riskini artıracak, bölgede istikrarsızlığı yayacak ve terör tehlikesini alevlendirecektir"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Libya sorununa diplomatik çözüm bulmak istediklerini bildirdi.

Borrell, İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın dışişleri bakanları ile Brüksel'deki görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Söz konusu bakanlarla Libya'ya yapmayı planladıkları ziyareti iptal ederek Brüksel'de görüşmeye karar verdiklerini aktaran Borrell, Libya ve İran'daki gelişmelerden endişe duyduklarını belirtti.

Borrell, cuma günü olağanüstü toplanacak AB dışişleri bakanları ile Libya'daki gelişmeleri etraflıca ele alacaklarını kaydederek, bu ülkeye dış müdahalenin durumu kötüleştireceği değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da düzenlenecek Libya konferansının çözüme katkı sunacağına değinen Borrell, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 2011'de alınan Libya'ya silah ambargosu kararının tam olarak uygulanması çağrısında bulundu.

Borrell, Libya'daki taraflarla iletişim kurmak istediklerini ve soruna diplomatik çözüm bulma arayışında olduklarını ifade etti.

Bir gazetecinin, Türkiye'nin bugünkü görüşmede gündeme gelip gelmediğini sorması üzerine, Borrell, Libya'daki gelişmelere ilişkin Türk yetkililerle iletişim halinde olduklarını belirterek, "Son zamanlarda 'artan dış müdahale' derken, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine işaret ettiğim çok açık. Bunu kabul etmiyoruz ve Libya'ya ilişkin endişelerimizi artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Bildiri yayımlandı

Borrell ile İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın dışişleri bakanlarının görüşmesinin ardından ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, "Libya sorunu askeri yollardan çözülemez ve çatışmaların uzaması, sivillere daha fazla acı getirecek, ayrılıkları derinleştirecek, bölünme riskini artıracak, bölgede istikrarsızlığı yayacak ve terör tehlikesini alevlendirecektir. Bu nedenle düşmanlıkların sona erdirilmesi hayati önemdedir." ifadelerine yer verildi.

Libya'ya dış müdahalelerin krizi tetiklediğine işaret edilen açıklamada, savaşan tarafların dış askeri desteğe dayandıkça, egemen Libya'nın kararlarının da dış aktörler tarafından etki altında kalacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

Bildiride, "Çatışmaları artırabilecek anlaşma imzalamak gibi tek taraflı adımlardan ya da Libya halkının ve Avrupa çıkarlarının aleyhinde dış müdahaleye yol açabilecek eylemlerden kaçınılmasının gerekliliğine değindik." ifadesi kullanıldı.

Libya'da taraflara, BM öncülüğündeki çabalara destek olmaları ve yeniden müzakereye başlamaları çağrısında bulunularak; AB'nin BM arabuluculuğunu desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

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AB Almanya Borrell Fransa ingiltere İtalya Libya

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