AB'den Libya'da itidal çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), geçen haftadan bu yana Trablus'ta devam eden çatışmalara derhal son verilmesi çağrısında bulundu.
AB Komisyonu Sözcüsü Carlos Martin Ruiz de Gordejuela, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Trablus'ta artarak devam eden çatışmalar zaten kırılgan olan durumu baltalıyor. Libya'da askeri değil siyasi çözüme ihtiyaç var. Tüm taraflara derhal şiddete son vermeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Gordejuela, Libya'da Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen siyasi süreci akamete uğratma riski taşıyan eylemlerden kaçınılması gerektiğini belirtti.
Libya'nın başkenti Trablus, geçen haftadan bu yana Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında çatışmalara sahne oluyor. UMH, bir haftada 38 kişinin ölümüne, 90'dan fazla kişinin de yaralanmasına neden olan çatışmalar nedeniyle bugün başkent ve çevresinde olağanüstü hal ilan etmişti.
Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata yakınlarında bulunan Taverga'da ikamet eden yaklaşık 40 bin Libyalı, ülkede 2011 yılında başlayan halk ayaklanmaları sırasında "rejim yanlısı ve devrimcilerin karşısında oldukları" iddiasıyla devrimciler tarafından göçe zorlanmıştı.
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