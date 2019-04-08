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AB'den Libya'da itidal çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 12:43 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini: - "Libyalı liderler askeri tansiyonu yükseltmekten kaçınmalı ve müzakere masasına dönmeli"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Libya'da yükselen tansiyonun düşürülmesi ve müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulundu.

Mogherini, Lüksemburg'da düzenlenen Dışişleri Konseyi toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in başkent Trablus'a yaklaşmasıyla bölgedeki sivillerin güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirten Mogherini, "Libyalı liderler askeri tansiyonu yükseltmekten kaçınmalı ve müzakere masasına dönmeli." dedi.

Kuzey Afrika ülkesi Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği telgrafta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.

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AB Libya Mogherini

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