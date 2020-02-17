AB'den Libya'ya silah ambargosunun denetlenmesi için yeni misyon

Avusturya, İtalya ve Macaristan'ın yeni misyonla ilgili çekinceleri var.Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları Brüksel'de düzenledikleri toplantıda Libya'ya silah ambargosunu yeni bir misyon aracılığıyla izleme konusunda mutabık kaldı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, Libya'ya silah ambargosunun uygulanıp uygulanmadığının kontrol edilmesi için yeni bir AB misyonu konusunda prensip kararı aldıklarını söyleyerek, "Bu misyonun Libya’ya silah getirenlerin rotasına yani Doğu Akdeniz'e yönelen bir donanma bileşeni de olmalı" dedi. Maas, Libya'ya silah teslimatları konusunda kapsamlı bir durum değerlendirilmesi yapılabilmesi için misyon kapsamında mutlaka gemilerin de görev yapması gerektiği görüşünde.

Misyonun donanma ayağı tartışmalı

Avusturya, Macaristan ve İtalya ise misyonun donanma bileşenine karşı çıkıyor. Bu ülkeler yeni misyonun donanma ayağının olması halinde tıpkı Akdeniz'de 2015'de başlatılan Sophia misyonunda yaşandığı gibi daha çok sığınmacıların kurtarılacağını, dolayısıyla asıl hedefine hizmet etmeyeceğini savunuyor.