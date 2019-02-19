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AB'den, Macaristan'ın Juncker'li göçmen kampanyasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 18:25 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas: - "Bu tarz saçma bir komplo teorisinin bu şekilde yayılması şoke edici"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Macaristan hükümetinin, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile iş adamı George Soros'un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanyaya tepki gösterdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, komisyonun yanlış ve yalan haberle mücadele etme konusunda kararlı olduğunu, Macaristan'daki söz konusu kampanyayı da bu çerçevede değerlendirdiğini söyledi.

Macar halkının "kurgulanmış bilgileri değil gerçekleri" bilmeyi hak ettiğini kaydeden Schinas, "Bu tarz saçma bir komplo teorisinin bu şekilde yayılması şoke edici." diye konuştu.

Macar hükümeti, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brüksel'in "göçü teşvik edici planları" hakkında Macar hükümetinin bilgilendirme kampanyası başlattığını duyurarak, Juncker ve Soros'un fotoğraflarının yer aldığı bir kampanya afişi kullanmaya başlamıştı.

Afişte, ''Brüksel'in neye hazırlandığını bilmeye sizin de hakkınız var. (Göçmenler için) Zorunlu iskan politikasını uygulamak istiyorlar. Üye ülkelerin sınır savunma hakkını zayıflatmak istiyorlar. Göçmen vizesiyle göçü kolaylaştırmak istiyorlar.'' ifadeleri yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AB Juncker Macaristan SOROS

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