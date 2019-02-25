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AB’den May’e Brexit Tarihini Erteleme Çağrısı

25.02.2019 19:07 | Son Güncelleme

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma tarihi 29 Mart yaklaşırken Londra’nın Birlik’ten anlaşmasız ayrılabileceği kaygıları artıyor

AB’den May’e Brexit Tarihini Erteleme Çağrısı

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma tarihi 29 Mart yaklaşırken Londra’nın Birlik’ten anlaşmasız ayrılabileceği kaygıları artıyor.

Mısır’ın Kızıl Deniz kıyısındaki tatil beldesi Şarm el Şeyh’te AB-Arap Birliği zirvesine katılan İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkenin AB’den ayrılmasını geciktirmesi yönünde baskıya maruz kaldı.

May, ülkenin AB’den ayrılma tarihi olan 29 Mart’ın gerçekçi olduğu konusunda ısrarcı. Ancak AB, İngiltere’nin Birlik’ten anlaşmasız ayrılmasının önüne geçmek için çıkış tarihini ertelemesini istiyor.

May, zirvede İngiltere’nin 29 Mart’a kadar anlaşmayla AB’den ayrılmayı başarabileceğini, enerjilerini buna yönlendirmeleri gerektiğini söyledi ve gecikmenin konuyu çözmeyeceğini savundu.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise gecikmenin “akılcı bir çözüm” olacağı görüşünü dile getirdi.

Brexit anlaşması şansının azaldığını ifade eden Tusk, May’e görüşmelerin uzatılmasını talep etmesi için çağrı yaptı.

Tusk, İngiltere meclisinin alt kanadını kast ederek “Şu açık ki Avam Kamarası’nda bir anlaşmaya onay verecek çoğunluk sağlanamıyor” diye konuştu.

Tusk olası bir gecikme konusunda AB üyesi ülkelerin “maksimum anlayış” göstereceklerini kaydetti.

İngiltere parlamentosu daha önce Brexit anlaşmasını bir kez reddetti. May’in yeni anlaşmaya parlamentodan onay alması için yalnızca bir ay süresi kaldı. May, parlamentoda anlaşma için yapılacak yeni oylamanın bu hafta olmayacağını, en erken 12 Mart’ta olacağını bildirdi.

Bir grup parlamento üysesiyse Brexit tarihinin ertelenmesi

için hükümete baskı yapmaya hazırlanıyor.

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