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AB’den Mentollü Sigaralara Yasak

20.05.2020 22:29 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere, Avrupa Adalet Divanı’nın kararıyla kamu sağlığı önlemleri kapsamında mentollü sigaralarla diğer aromalı sigaraların satışını Çarşamba gününden itibaren yasakladı. Bu ürünlerin satışı Türkiye’deyse 5 Ocak 2020’den itibaren yasaklanmıştı

AB’den Mentollü Sigaralara Yasak

Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere, Avrupa Adalet Divanı’nın kararıyla kamu sağlığı önlemleri kapsamında mentollü sigaralarla diğer aromalı sigaraların satışını Çarşamba gününden itibaren yasakladı. Bu ürünlerin satışı Türkiye’deyse 5 Ocak 2020’den itibaren yasaklanmıştı.

Polonya ve Romanya’nın yanı sıra bazı sigara üreticileri, 2014’te geçen yasak kararına itiraz etmişti. 2016’da bu itirazların reddedilmesinin ardından piyasanın dört yıllık uyum süreci başlatılmıştı.

Mentol aromalı tütün ürünleri, özellikle Avrupa’nın doğusu olmak üzere bazı bölgelerde hala popüler. Yetkililer ise birçok kullanıcının yasak nedeniyle karaborsaya yönelmesi olasılığından ötürü kaygılı.

Kullanıcıların İsviçre gibi AB sınırları dışındaki ülkelerden de bu ürünleri temin ederek stoklamaları söz konusu.

Sigara karşıtlarına göre bu tür aromalı tütün ürünleri, genç kullanıcıları cezbederek alışkanlık geliştirmelerini sağlamayı amaçlayan tütün sektörünün kullandığı yöntemlerden biri.

İngiltere’deki sigarayla mücadele grubu AHS’den Deborah Arnott, kararın uygulanmasının bu kadar uzun sürmesinden şikayet etti ve her gün 280 çocuğun sigaraya başladığı uyarısında bulundu.

Sigara tiryakilerinin haklarını savunan İngiltere’deki Forest örgütüyse Kanada’nın deneyiminden yola çıkarak mentollü sigara yasağının çocukların sigara içme oranını azaltmadığını, ancak yetişkinlerin seçme özgürlüğünü kısıtladığını söyledi. Grubun başkanı Simon Clark, bu durumdan yalnızca bu ürünleri karaborsaya temin eden suçluların fayda sağlayacağını söyledi.

Aromalı sigaralar, birçok AB ülkesinde pazarın küçük bir bölümünü oluşturuyor. Ancak Polonya’da satılan sigaraların yüzde 30’u, aromalı.

Polonya’da bir tüketici hakları grubu tarafından yapılan ankete göre sigara içenlerin yüzde 20’si, bu ürünleri karaborsadan temin etmeye hazır. Hollanda’da ise tüketicilerin son haftalarda aromalı sigaraları stoklamaya başladığı belirtiliyor.

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