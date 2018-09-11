AB'den Mısır'daki toplu idam kararına tepki

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Mısır'da mahkeme tarafından Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi 75 kişiye idam cezası verilmesiyle ilgili "sanıkların adil yargılanma hakları ile ilgili ciddi şüpheler olduğunu" bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kojiancic, yaptığı yazılı açıklamada, her koşulda idam cezasına karşı olduklarını anımsatarak, "Üstelik, bu davanın koşulları, usule uygunluk ve özellikle de sanıkların adil yargılanma hakları konusunda ciddi şüpheler doğurmaktadır." uyarısında bulundu.

Kojiancic, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin yalnızca insan haklarına ve temel özgürlüklere tam saygıyla el ele gidebileceğini kaydetti.

Mısır'da mahkeme 8 Eylül'de, Rabia Meydanı'nın boşaltılması olayları davasında yargılanan, aralarında Rabiatü'l Adeviyye Meydanı'nda 2013'teki kanlı baskında şehit edilen 17 yaşındaki Esma'nın babası İhvan yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişi hakkında idam kararı vermişti. Mahkemenin kararına temyiz yolunun açık olduğu belirtilmişti.