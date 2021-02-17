AB'den Moderna ve Pfizer ile Yeni Aşı Anlaşmaları

Avrupa Birliği, Amerikan biyoteknoloji firması Moderna'nın geliştirdiği Corona virüsü aşısından 300 milyon doz satın almak için anlaşma yaptığını bildirdi. AB ayrıca Avrupa çapında yayılmaya devam eden yeni Corona virüsü varyantlarıyla mücadele için yaklaşık 250 milyon euroluk fon sağlayacağını duyurdu. AB'nin bu açıklaması, Pfizer ve BioNTech'in AB'ye 200 milyon doz ilave aşı sağlamak için anlaşma yaptığı duyurusundan sadece birkaç saat sonra geldi.

Avrupa Komisyonu, Moderna'yla yaptığı ikinci sözleşmenin 2021 yılında ilave 250 milyon doz aşı satın alınmasına olanak tanıyacağını, 2022'deyse 150 milyon doz daha alma seçeneği sağlayacağını bildirdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “2 milyar 600 milyon dozluk aşı portfolyomuzla sadece kendi vatandaşlarımıza değil, aynı zamanda komşularımız ve ortaklarımıza da aşı tedarik edebileceğiz” dedi. Von der Leyen ve ekibi, aşı satın alma sürecini iyi yönetemedikleri gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Yaklaşık iki ay önce 450 milyonluk nüfusu aşılamaya başlayan AB, İngiltere, Amerika ve diğer ülkelere kıyasla kitlesel aşılamada daha geriden geliyor.

Yeni virüs varyantları kaygı yaratmaya devam ediyor AB Komisyonu ayrıca Corona virüsü varyantlarının daha kolay tespit edilmesi ve bu varyantlara karşı etkili aşıların onay sürecinin hızlandırılması için yaptığı planları açıkladı. Corona virüsünün İngiltere'de ortaya çıkan varyantının Avrupa Birliği ülkelerindeki egemen varyant haline gelme olasılığı yükselirken AB Komisyonu, virüsün genetik dizilimi ve yeni varyantlara uygun testlerin geliştirilmesi için en az 75 milyon euro harcanacağını bildirdi. Araştırma ve veri paylaşımı için de 150 milyon euro daha ayrılması planlanıyor. “Önceliğimiz tüm Avrupalılar'ın güvenli ve etkili Corona virüsü aşılarına en kısa zamanda erişmesini sağlamak” şeklinde konuşan von der Leyen, “Aynı zamanda virüsün yeni varyantları hızla ortaya çıkıyor, bunlara vereceğimiz yanıt daha da hızlı olmalı” dedi. “İngiltere varyantının neden olduğu vakalar her hafta ikiye katlanıyorr” Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da ilk kez İngiltere'de geçen yıl ortaya çıkan varyantın şu anda Almanya'da yapılan ve pozitif çıkan Corona testlerinin beşte birinden fazlasında tespit edildiğini kaydetti.

İngiltere varyantının yol açtığı vakalar, toplam vakaların yüzde 6'sını oluştururken bu oran, sadece iki hafta içinde yüzde 22'nin üzerine çıktı.

Alman Sağlık Bakanı, “Bu varyantın neden olduğu enfeksiyonlar her hafta ikiye katlanıyor. Bu varyantın yakında burada da egemen hale geleceğini varsaymamız gerekiyor” şeklinde konuştu. Dünyada nüfusa göre en yüksek ölüm oranına sahip olan Slovakya'daysa yetkililer, İngiltere varyantının pozitif çıkan test sonuçlarının yüzde 74'ünü oluşturduğunu bildirdi. Uzmanlar, Corona virüsünün İngiltere varyantının daha hızlı yayıldığını ve daha öldürücü olma olasılığının yüksek olduğunu, ancak şimdilik mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olduğunun görüldüğünü söylüyor. Ancak virüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan bir başka varyantının, İngiliz ilaç firması AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi'yle ortak geliştirdiği aşının sağladığı bağışıklığa karşı direnç gösterdiğine ilişkin bazı işaretler var. “AstraZeneca aşısını olmak istemeyen varsa aşıyı sıradakine yaparız”

Almanya'nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya'da yetkililer, bazı vatandaşların Moderna ya da Pfizer-BioNTech aşısı yerine AstraZeneca aşısını olma karşısında isteksizlik sergilemesinin kaygı verici olduğunu söyledi.

Almanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Onaylı AstraZeneca aşısı ikinci sınıf bir aşı değildir. Bu aşı iyi etkinlik gösteriyor ve aşıyı olanlar tarafından iyi tolere ediliyor” denildi. Almanya'da sadece 65 yaş altındakilere yapılan AstraZeneca aşısına yönelik tereddüt, kimilerinde aşıyı olduktan sonra ateş ve baş ağrısı gibi yan etkiler oluştuğu haberlerinin çıkmasıyla birlikte daha da güçlendi. Yetkililer, bu gibi yan etkilerin aşı olduktan sonra normal olduğunu, bunların, insan bedeninin bağışıklık sisteminin aşıya yanıt verdiğinin göstergesi olduğunu ve belirtilerin birkaç gün içinde geçmesi gerektiğini söylüyor. Almanya Sağlık Bakanı Spahn, AstraZeneca aşısını olmak istemeyenler varsa onların yerine kendisinin ve başkalarının memnuniyetle bu aşıyı olacaklarını söyledi.

Spahn, “Bu aşıyı olmak istemeyenler varsa sıradaki kişiye veririz. Haftanın sonunda 80 milyon vatandaş için elimizde 10 milyon doz aşı olacak. Halen aşı sıkıntısı çektiğimiz bir dönemin içindeyiz” dedi. Bu arada başkent Berlin'in beşinci Corona aşılama merkezi Çarşamba günü açıldı. Berlin'in 2000 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği başvurusu kapsamında inşa edilen kapalı bisiklet arenası Velodrom'da ilk gün sadece 120 kişi aşılandı. Yetkililer, Velodrom'da her gün aşılanan kişi sayısına 2.200'e çıkarmayı planladıklarını söyledi. Pfizer da AB'yle ilave aşı anlaşması yaptı Öte yandan Pfizer ve BioNTech de Avrupa Birliği'ne 200 milyon ilave doz aşı temin etmek için nihai anlaşmaya vardıklarını açıkladı. İki firmadan da yapılan açıklamada bu yılin ikinci çeyreğinde tedarik edilmesi planlanan tahmini 75 milyon doz aşının, AB'nin verdiği 300 milyon dozluk ilk siparişe ilave olacağı bildirildi. Avrupa Komisyonu'nun ek 100 milyon doz daha sipariş etme seçeneği de anlaşma şartlarında yer aldı.