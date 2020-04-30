AB’den Myanmarlı işçilere 5 milyon euroluk destek fonu

Toplam 5 milyon euroluk yardım ödemeleri doğrudan korona nedeniyle işlerini kaybeden işçilere havale edilecek.Avrupa Birliği (AB), Myanmar’da korona krizi nedeniyle işini kaybeden tekstil işçileri için yardım ödemelerine 1 Mayıs’ta başlıyor.

AB, 8 Nisan’da işçilere doğrudan nakit yardımı öngören 5 milyon euroluk "Myan Ku Acil Nakit Fonu" isimli bir fon oluşturulduğunu duyurmuştu. "Korona krizi ve benzeri kürsel krizlerde en fazla mağdur olanların her zaman yoksullar olduğuna" dikkat çeken AB Myanmar Büyükelçisi Kristian Schmidt, söz konusu yardımla Birliğin, binlerce Myanmarlı işçi ve ailesiyle gerçek bir dayanışma örneği gösterdiğini ifade etti.

"Myan Ku Fonu" işlerini kaybeden tekstil işçilerine Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında mali destek vermek üzere doğrudan nakit para transferi yapılmasını öngörüyor. Önümüzdeki haftalarda 90 binden fazla işçinin bu yardım fonundan yararlanması planlanıyor.

"Tekstil sektörünün önünde zorlu bir süreç var"

Uzmanlar, Myanmar'da hazır giyim sektörünün pandemi yüzünden uluslararası müşterilerin siparişlerini geciktirmesi, iptal etmesi ya da azaltması nedeniyle önümüzdeki aylarda büyük zorluklarla karşı karşıya kalacağı öngörüsünde bulunuyor.