AB'den Open Arms'daki düzensiz göçmenler için çağrı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Proactiva Open Arms'a ait gemideki düzensiz göçmenlerin acilen karaya çıkarılması gerektiğini ancak AB'nin söz konusu kişilerin nereye indirileceğini belirleme konusunda yetkiye sahip olmadığını bildirdi.

Sözcü Natasha Bertaud, AB Komisyonunda düzenlenen günlük basın toplantısında, durumu yakından takip ettiklerini ve üye ülkelerle yoğun irtibat halinde olduklarını ifade etti.

AB'nin tüm taraflara çözüm bulunması ve iş birliği yapılması için çağrıda bulunduğunu vurgulayan Bertaud, "Çözüm düzensiz göçmenlerin acilen karaya çıkarılmasını sağlamaktan geçiyor ancak AB Komisyonunun bunun hangi ülkede gerçekleştirileceğini belirleme konusunda yetkisi bulunmuyor." dedi.

Bertaud, halihazırda altı üye ülkenin göçmenleri kabul etmeye hazır olduğunu açıkladığını anımsatarak, sorunun çözümü için destek sağlamanın bir "insancıl gereklilik" olduğunu belirtti.

- Open Arms hadisesi

İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın gemisi, ay başında Akdeniz'de 3 farklı grup halinde 160 düzensiz göçmeni kurtarmış, güvenli liman olarak İtalya ve Malta'ya yanaşmak istemişti. Her iki ülke de bu talebe olumsuz yanıt vermişti.