AB'den Orta Doğu'da itidal çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD ile İran arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, "Bölge bir savaşı daha kaldıramaz. Tüm taraflara tansiyonun düşürülmesi ve itidal çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Borrell, Orta Doğu'daki gelişmeler üzerine olağanüstü toplanan AB Dışişleri Konseyinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Libya'daki son gelişmelerin, krizin kontrolden çıkabileceğini gösterdiğini belirten Borrell, bölgede terörizm riskinin arttığına dikkati çekti.

Borrell, Libya'da Suriye ve Sudan'dan getirilen savaşçılar olduğunu kaydederek, çatışmaların devam etmesi halinde oluşacak diğer bir riskin de göç dalgası olacağını söyledi.

Tarafların ateşkes anlaşması imzalamasını umduğunu söyleyen Borrell, ateşkesin uygulanıp uygulanmadığının ve silah ambargosun takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Borrell, Irak'ta ABD ile İran arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, "Bölge bir savaşı daha kaldıramaz. Tüm taraflara tansiyonun düşürülmesi ve itidal çağrısında bulunuyoruz." dedi.

İran'ın nükleer anlaşmadan (JCPOA) doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini açıklamasını değerlendiren Borrell, "Bu anlaşmanın sürdürülmesinden yanayız. İran'ın taahhütlerini uygulaması gerekiyor. ABD'nin de bu anlaşmadan tek taraflı çekilmiş olmasını esefle karşılıyoruz." diye konuştu.

