AB’den pandemiye karşı ek önlem önerileri

Buna göre Birlik içinde seyahat edeceklerden test ve karantina istenebilecek.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu korona pandemisini kontrol altına alabilmek ve yeni ortaya çıkan korona mutasyonlarının yayılmasını engellemek amacıyla Avrupa'ya yönelik seyahatler ve kıta içerisinde yapılacak geziler konusunda bazı yeni önlemler alınmasını tavsiye etti.

Komisyondan Pazartesi günü Brüksel'de yapılan açıklamada, ülkeler arasında yapılacak seyahatlerle ilgili karantina ve test konusunda şu önerilerde bulunuldu:

Eğer AB'de ülkeler arası seyahat edenler 14 gün içinde görülen yeni vaka oranı her 100 bin kişide 500'den fazla olan bölgelerden gelirlerlerse giriş yapılacak ülke girişten önce söz konusu yolcudan PCR testi yaptırmasını ve kendini karantinaya almasını talep etmeli. Ancak Komisyon karantina süresi ile ilgili bir öneride bulunmadı.

Buna ek olarak, pandemiden ciddi şekilde etkilenen bölgeler için geçen yıl uygulanmaya başlayan ve AB ölçeğinde risk durumunu gösteren gri, yeşil, turuncu ve kırmızı tanımlamalarının yanı sıra riskin daha yoğun olarak gözlemlendiği bölgeler için ayrıca koyu kırmızı tanımının da ilave edilmesi gerektiği belirtildi.