AB’den Putin’e ‘‘Zelenski ile Görüş’’ Mesajı

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşı ve müzakerelerin durumu konusunda telefonda görüştü.

Bir AB yetkilisine göre Michel, Putin’e Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile doğrudan iletişim kurması ve ateşkes ilan etmesi çağrısı yaptı.

AB yetkilisi Michel’in telefon konuşmasında, Ukrayna savaşının kabul edilemez olduğunu Rusya’ya kesin sözlerle bildirdiğini ve AB’nin yaptırımlarının maliyetlerini ayrıntılarıyla Putin’e anlattığını kaydetti.

Michel ayrıca 24 Nisan’daki Ortodoks Paskalyası vesilesiyle sivillerin Mariupol gibi kuşatma altındaki kentlerden güvenli şekilde çıkartılması için ateşkes çağrısı yaptı. Michel 20 Nisan’da Ukrayna’yı ziyaret etmişti.

Putin’den görüşme şartı

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ise Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’e Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile yalnızca iki ülke arasındaki müzakerelerin somut sonuç vermesi halinde doğrudan görüşeceğini söyledi.

Putin, Michel’e Kiev’in karşılıklı kabul edilebilir çözümler aramaya hazır olmadığı işaretini verdiğini belirterek Ukrayna tarafını müzakerelerde ‘‘tutarsız’’ olmakla suçladı.

Kiev, kuşatma altındaki Mariupol’da 100 bin kadar sivilin mahsur durumda olduğunu sanıyor ve bunların tahliye edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Rusya 2014’te ilhak ettiği Kırım ve ülkenin doğusundaki Donbas’ta ayrılıkçıların kontrolundaki topraklar arasında köprü kurmak için Mariupol’u ele geçirmek istiyor.

