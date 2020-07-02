AB'den Remdesivir atağı

AB Komisyonu, üretici Gilead Sciences şirketi ile pazarlıkların sürdüğünü açıkladı.ABD’nin ardından Avrupa Birliği (AB) de COVID-19'a yakalanan hastaların tedavisinde olumlu sonuçlar verdiği belirtilen Remdesivir ilacını stoklamaya hazırlanıyor.

ABD'nin koronavirüse karşı bazı hastalarda olumlu etkisi gözlemlenen Remdesivir'in neredeyse tamamını satın aldığı ve dünyanın diğer ülkeleri için bu ilaçtan stoklarda yok denecek kadar az kaldığı öne sürülmüştü.

AB Komisyonu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Remdesivir'in üretici şirketi Gilead Sciences ile görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, ilacın bu hafta sonu itibarıyla Avrupa'da satışına izin verileceğinin tahmin edildiği vurgulandı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 25 Haziran'da Amsterdam'daki merkezinde yaptığı açıklamada, koronavirüs tedavisinde etkili olduğu söylenen Remdesivir'in kullanımına izin verilmesi tavsiyesinde bulunmuş, böylece Avrupa'da ilk kez bir ilaç COVID-19 tedavisi için tavsiye edilmişti.

EMA, Remdesivir tedavisini yetişkinlerde ve 12 yaş üstü çocuklarda, akciğer enfeksiyonu vakalarında ve oksijen desteğine ihtiyaç duyulan hallerde kullanılmasını öneriyor.