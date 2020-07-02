HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB'den Remdesivir atağı

AB'den Remdesivir atağı

02.07.2020 21:46 | Son Güncelleme

ABD’nin ardından Avrupa Birliği de koronavirüs salgınına karşı Remdesivir stoklamak istiyor.

AB'den Remdesivir atağı

AB Komisyonu, üretici Gilead Sciences şirketi ile pazarlıkların sürdüğünü açıkladı.ABD’nin ardından Avrupa Birliği (AB) de COVID-19'a yakalanan hastaların tedavisinde olumlu sonuçlar verdiği belirtilen Remdesivir ilacını stoklamaya hazırlanıyor.

ABD'nin koronavirüse karşı bazı hastalarda olumlu etkisi gözlemlenen Remdesivir'in neredeyse tamamını satın aldığı ve dünyanın diğer ülkeleri için bu ilaçtan stoklarda yok denecek kadar az kaldığı öne sürülmüştü.

AB Komisyonu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Remdesivir'in üretici şirketi Gilead Sciences ile görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, ilacın bu hafta sonu itibarıyla Avrupa'da satışına izin verileceğinin tahmin edildiği vurgulandı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 25 Haziran'da Amsterdam'daki merkezinde yaptığı açıklamada, koronavirüs tedavisinde etkili olduğu söylenen Remdesivir'in kullanımına izin verilmesi tavsiyesinde bulunmuş, böylece Avrupa'da ilk kez bir ilaç COVID-19 tedavisi için tavsiye edilmişti.

EMA, Remdesivir tedavisini yetişkinlerde ve 12 yaş üstü çocuklarda, akciğer enfeksiyonu vakalarında ve oksijen desteğine ihtiyaç duyulan hallerde kullanılmasını öneriyor.

Remdesivir'in bu hafta Avrupa Birliği Komisyonu'nun da onayına sunulması beklenirken, Komisyon'un onayına kesin gözüyle bakılıyor.

Pazarlık sürüyor

AB Komisyonu, üretici Gilead Sciences ile pazarlık halinde olunduğunu belirtirken fiyat konusunda bilgi vermedi. Ancak Gilead Sciences, Remdesivir ile yapılacak tedavinin fiyatını önceden açıklamıştı. Şirket, "gelişmiş ülkelerde" ilacın bir ampulünün 390 dolardan, altı kullanımlık paketin hasta ve tedavi başına 2 bin 340 dolardan satılacağını duyurdu. Söz konusu fiyatlar, ilacın üretildiği ABD'de de bu şekilde geçerli olacak. Gilead, özel sağlık sigortası olan hastalar içinse bir ampül fiyatının 520 dolar olarak belirlendiğini bildirdi.

Remdesivir tedavisi

Nisan ayında binden fazla kişinin dahil olduğu uluslararası bir araştırma Remdesivir’in COVID-19 hastalarında iyileşme süresini 15 günden 11'e düşürdüğünü, yani tedaviyi ortalama dört gün kısalttığını ortaya koymuştu. Ölüm oranlarında ise çok düşük bir gerileme sağladığı ve istatiksel açıdan bir gösterge sayılamayacağı kaydedildi.

ABD'de Mayıs başında bazı hastanelerde Remdesivir ilacının COVID-19 tedavisinde kullanılmasına izin verilmişti.

Remdesivir aslında Ebola hastalığına karşı geliştirilmiş ancak bu hastalığa karşı kısmen yarar sağlayabildiği saptanmıştı.

dpa, AFP/MK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak... Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak...
ABD'de polis şiddeti bitmiyor!ABD'de polis şiddeti bitmiyor!
Atama kararları Resmi Gazete'deAtama kararları Resmi Gazete'de

En Çok Okunan Haberler

İngiltere Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırıyor

İngiltere Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırıyor

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken Halk TV ve Tele 1 açıklaması!

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken Halk TV ve Tele 1 açıklaması!

60 kilo vermişti! Başına bela oldu

60 kilo vermişti! Başına bela oldu

Şoke eden detaylar! 'Nasıl seviştiğinizi de anlat bari' dedim'

Şoke eden detaylar! 'Nasıl seviştiğinizi de anlat bari' dedim'

İşte Türkiye'deki bölge bölge koronavirüs vaka sayıları

İşte Türkiye'deki bölge bölge koronavirüs vaka sayıları

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

İlginizi Çekebilir

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Diğer Haberler
Azerbaycan’da hafta sonları sokağa çıkma yasağı kararı

Azerbaycan’da hafta sonları sokağa çıkma yasağı kararı

İsviçre'den 29 ülkeye seyahat kısıtlaması! Listede Türkiye yok

İsviçre'den 29 ülkeye seyahat kısıtlaması! Türkiye...

ABD'de akılalmaz olay! Korona partisi: Virüsü ilk kapana para ödülü

Akılalmaz olay! Korona partisi: Virüsü ilk kapana para ödülü

ABD'de polis şiddeti bitmiyor! Siyahi kadına yumruklu saldırı

ABD'de polis şiddeti bitmiyor!

Merkel: Avrupa'nın tarihinin en zor durumunda olduğunu biliyoruz

Merkel: Avrupa, tarihinin en zor durumunda

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya açıklaması

Fransa'dan Ayasofya açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.