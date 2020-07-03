AB'den Remdesivire Şartlı Onay

Avrupa Komisyonu, hızlandırılmış değerlendirme sürecinin ardından antiviral ilaç remdesivirin ağır Corona virüsü enfeksiyonu vakalarının tedavisinde kullanılmasına şartlı izin verildiğini açıkladı.
Şartı pazarlama onayı, Avrupa Birliği’nin denetim mekanizması tarafından henüz karşılanamamış tıbbi ihtiyaçları gidermek amacıyla bazı ilaçlara erken erişim sağlamak için oluşturulmuş bir sistem. Avrupa Komisyonu, bu sistemin, mevcut Corona pandemisinin yol açtığı kamu sağlığı tehdidine verilecek acil yanıtı da içerdiğini kaydetti.
Açıklama, Avrupa İlaç Dairesi’nin remdesivirin yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda, zatürre oluştuğu ve dışarıdan oksijen desteğine ihtiyaç duyulduğu vakalarda kullanılmasına izin vermesinden birkaç hafta sonra geldi.
Avrupa Birliği, Gilead Sciences firmasının ürettiği remdesivirin, Nisan ayının sonunda Avrupa İlaç Dairesi tarafından yapılmaya başlanan “kademeli değerlendirmeden” sonra Corona enfeksiyonları tedavisinde kullanılmak üzere onaylanan ilk ilaç olduğunu bildirdi.
Avrupa İlaç Dairesi, “kademeli değerlendirme” süreci çerçevesinde ilaçlar geliştirilmeye devam ederken verilere erişim sağlandıkça bu verileri değerlendirme altına almaya başlıyor.
Avrupa Komisyonu, Çarşamba günü yaptığı açıklamadaysa 27 üye ülkeye temin etmek üzere remdesivir satın almak için Gilead Sciences firmasıyla müzakereler yürütüldüğünü duyurmuştu.
Ancak ABD Sağlık Bakanlığı’nın, Gilead Sciences'ın Temmuz ayında imal edeceği remdesivirin yüzde 100'ünü, Ağustos ve Eylül'de üreteceği dozların da yüzde 90'ını satın almayı garanti altına aldığını açıklaması nedeniyle Avrupa Birliği'nin 27 üyesine remdesivir tedarik etmesi zor görünüyor.
Avrupa Birliği Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kyriakides, ‘’Corona virüsüne karşı etkili tedavi ya da aşı garantisi sağlamak için sarfettiğimiz çabalarımız çerçevesinde her yola başvuracağız’’ dedi.
Hastaya damar yoluyla verilen remdesivir, klinik deneyde hastanede yatış süresini kısalttığının ortaya çıkmasından bu yana büyük talep görüyor. Uzmanlar remdesivirin, Corona enfeksiyonuna yakalanan hastalarda hastalığın ilk aşamasında bir kortizon türü olan deksametadonla yapılan tedaviye kıyasla daha etkili olduğuna inanıyor.
Ancak remdesivir, damardan zerk edilerek en az beş günlük bir kürle uygulandığı için Corona enfeksiyonuna yakalananların hastaneye yatmasını gerektirecek kadar ağır hasta olması gerekiyor.
Gilead Sciences firmasından yapılan açıklamada Avrupa Birliği’nin remdesivire yeşil ışık yakmasının ilacın başka ülkelerde de kullanılmasının önünü açtığı kaydedildi. Amerika’nın remdesiviri acil durumlarda kullanılmak üzere onayladığını belirten firma, ilacın Corona tedavisinde kullanılmak üzere Japonya, Tayvan, Hindistan, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de onaylandığını bildirdi.