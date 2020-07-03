AB'den Remdesivire Şartlı Onay

Avrupa Komisyonu, hızlandırılmış değerlendirme sürecinin ardından antiviral ilaç remdesivirin ağır Corona virüsü enfeksiyonu vakalarının tedavisinde kullanılmasına şartlı izin verildiğini açıkladı.

Şartı pazarlama onayı, Avrupa Birliği’nin denetim mekanizması tarafından henüz karşılanamamış tıbbi ihtiyaçları gidermek amacıyla bazı ilaçlara erken erişim sağlamak için oluşturulmuş bir sistem. Avrupa Komisyonu, bu sistemin, mevcut Corona pandemisinin yol açtığı kamu sağlığı tehdidine verilecek acil yanıtı da içerdiğini kaydetti.

Açıklama, Avrupa İlaç Dairesi’nin remdesivirin yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda, zatürre oluştuğu ve dışarıdan oksijen desteğine ihtiyaç duyulduğu vakalarda kullanılmasına izin vermesinden birkaç hafta sonra geldi.

Avrupa Birliği, Gilead Sciences firmasının ürettiği remdesivirin, Nisan ayının sonunda Avrupa İlaç Dairesi tarafından yapılmaya başlanan “kademeli değerlendirmeden” sonra Corona enfeksiyonları tedavisinde kullanılmak üzere onaylanan ilk ilaç olduğunu bildirdi.