AB'den Rusya Kuzey Kore ve Çin'e Siber Saldırı Yaptırımı

AB Rusya’yı 2017 yılında birçok Avrupa firmasının hedef alındığı ve büyük mali kayıplara neden olan siber saldırılardan sorumlu tutuyor. AB’nin yaptırımlarının odak noktasında olan Rus askeri istihbarat birimi aynı zamanda 2015 ve 2016 yıllarında Ukrayna’nın enerji şebekesinin hedef alındığı siber saldırıları düzenlemekle suçlanıyor.

Siber suçlarla ilgili olarak ilk kez yaptırıma başvuran AB Perşembe günü yayınladığı açıklamada, resmi adı Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Ana Müdürlüğü olan, Rusya’nın askeri istihbarat biriminin özel teknolojiler dairesine yaptırım uygulanacağını belirtti.

Avrupa Birliği (AB), dünya genelinde siber saldırı düzenlediklerinden şüphelenilen Rus askeri istihbarat servisi ile Kuzey Kore ve Çin firmalarına seyahat ve mali yaptırım kararı aldı.

Kuzey Kore firması Chosun Expo da, dünya genelinde bir dizi büyük çaplı siber saldırıyı hayata geçiren Lazarus Group’u desteklediği şüphesiyle AB’nin yaptırımlarına dahil edildi. Söz konusu grubun saldırılarından birinde, 2016 yılında Bangladeş Bankası’nın New York Merkez Bankası’ndaki hesabını hedef alan 81 milyon dolarlık dolandırıcılık yapılmıştı ve bu, dünyanın en büyük siber dolandırıcılığı olarak kayıtlara geçti.

Hollywood film stüdyosu Sony Pictures’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile ilgili bir mizah filmini gösterime sokmasını önleme amacıyla 2014 yılında düzenlenen bir siber saldırıdan da yine aynı Kuzey Kore firması sorumlu tutuluyor.

Lazarus Group adlı firmaya ve diğer iki Kuzey Kore firmasına geçen yıl Amerika da aynı sebeple yaptırım uygulamıştı. ABD yetkilileri bu siber saldırıların ardında Kuzey Kore istihbarat biriminin olduğunu belirtiyor ancak Kuzey Kore bu suçlamaları reddediyor.

AB’nin yaptırımları Çin firması Haitai Teknolojik Kalkınma’yı da kapsıyor. Bu firma da, dünya çapında birden fazla ülkede vatandaşlığı olan kişilerle ilgili özel ve hassas bilgilere erişme çabasıyla siber saldırılara destek vermekle suçlanıyor.