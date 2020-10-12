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AB’den Rusya Yaptırımlarına Destek

12.10.2020 21:38 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği dışişleri bakanları Fransa ve Almanya’nın Rus muhalif Alexei Navalny’nin sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından Rusya’ya karşı yaptırım uygulanması planına destek verdi

AB’den Rusya Yaptırımlarına Destek

Avrupa Birliği dışişleri bakanları Fransa ve Almanya’nın Rus muhalif Alexei Navalny’nin sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından Rusya’ya karşı yaptırım uygulanması planına destek verdi.

Berlin ve Paris, planın ayrıntılarını Lüksemburg’da yapılan AB dışişleri bakanları toplantısında açıkladı. İki ülke yaptırımlara gerekçe olarak, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün incelemesi sonucunda Navalny’nin vücudunda Noviçok adlı Sovyet yapımı sinir gazının tespit edilmesinin ardından Moskova’nın inandırıcı bir açıklama sunamaması gösterildi.
Birliğin önde gelen iki ülkesinin yaptırımlar konusunda bu kadar hızlı davranması, AB’nin Moskova’ya karşı sertleşen tutumunun da bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Navalny’nin zehirlenmesinin yanıtsız kalmaması gerektiğini söyledi.
Maas, Fransa ve Almanya’nın önerisinin bu bağlamda göze çarpan kişilere yaptırım uygulanmasını içerdiğini kaydetti, ancak ayrıntı vermedi. AB diplomatları Reuters haber ajansına yaptıkları açıklamada 27 ülkenin dışişleri bakanları arasında Rus askeri istihbaratı GRU’nun bazı üyelerinin mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi konusunda destek olduğunu bildirdi.

Moskova, Navalny’nin zehirlenmesiyle bağlantısı olduğu iddialarını reddediyor. Rus Interfax haber ajansına göre parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dışişleri Komisyonu Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Moskova’nın AB yaptırımlarına orantılı yanıt verebileceğini söyledi. Cabarov, Moskova’nın suçlamaların arkasında somut deliller bulunmadığı şeklindeki savunmasını yineledi.
Yasal prosedürler zaman alacağı için yaptırımların hemen onaylanması beklenmiyor. 20 Ağustos’ta Sibirya’da uçağa binen Navalny uçuş esnasında fenalaşmış, uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalny, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine götürülmüştü.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, geçen hafta yaptığı açıklamada Navalny’den alınan kan örneklerinde yasaklı Noviçok grubu sinir gazlarından birinin tespit edildiğini doğrulamıştı.

Batılı hükümetler ve NATO, Rusya’nın konuyla ilgili yürütülen soruşturmalara yardım etmesi ya da sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini söylüyor.

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