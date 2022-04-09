AB’den Rusya’ya beşinci yaptırım paketi

Önlemler arasında Rus gemi ve kamyonlarının AB’ye girişinin yasaklanması ve dört Rus bankasıyla tüm işlemlerin askıya alınması da var.

Kömür ithalatına getirilen yasak Ağustos’un ikinci haftasından itibaren tamamen geçerli olacak. Yaptırımların AB’nin resmi gazetesinde yayınlanacağı bugünden itibaren yeni sözleşme imzalanmayacak.

Mevcut sözleşmelerse Ağustos’un ikinci haftasından itibaren sonlandırılacak. Bu tarihe kadar Rusya, AB’ye kömür ihracatından gelir sağlamaya devam edecek.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ‘‘Son yaptırımlar Rus ordusunun Buça’da ve Rus işgali altındaki diğer yerlerde uyguladığı zulüm nedeniyle kabul edildi’’ dedi.

Ukrayna güçlerinin Kiev yakınındaki Buça kasabasını Rus askerlerinden geri almasının ardından çok sayıda sivil cesede ve toplu mezarlara rastlanmıştı. Kremlin, Batı’nın Buça’da savaş suçları işlendiği iddialarının ‘‘uydurma’’ olduğunu söylüyor.

Kömür ithalatı yasağının Rusya’ya yılda 8 milyar euro gelir kaybı getirmesi bekleniyor.

Kömürün yanısıra yeni yaptırımlar, Rusya’dan aralarında ahşap, kauçuk, çimento, gübre ve havyar gibi lüks deniz ürünleri ile votka gibi ürünlerin ithalatını da yasaklıyor. Bunların değerinin ise yılda 5,5 milyar euro (5,9 milyar dolar) olduğu tahmin ediliyor.

AB ayrıca Rusya’ya yılda 10 milyar euro değerinde jet yakıtı, kuantum bilgisayarları, ileri yarı iletkenler ve son teknolojiye sahip elektronik ve yazılım, hassas makine ve ulaştırma ekipmanlarının ihracatını yasaklıyor.

Yaptırımlar ayrıca Rus şirketlerinin AB'de kamu alımlarına katılmasını yasaklıyor ve yaptırımları delmenin potansiyel bir yolu olarak kabul edilen kripto para birimlerinin kullanımı konusundaki yasakları arttırıyor.

Ayrıca 217 kişi daha AB’nin kara listesine eklendi. Böylece bu kişilerin AB’deki mal varlıkları dondurulacak ve seyahat yasaklarına tabii olacaklar.

Bunların çoğu Ukrayna’daki ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk bölgelerinin siyasi liderlerinden oluşuyor ancak üst düzey işadamları, siyasetçiler ve Kremlin’e yakın askeri personel de yaptırımlardan etkileniyor.

Böylece Rusya’nın Ukrayna işgalinin başladığı 24 Şubat’tan itibaren AB tarafından yaptırım uygulanan kişi sayısı 900’e çıktı.

İNGİLTERE’DEN PUTİN’İN KIZLARINA YAPTIRIM

Öte yandan İngiltere de ABD’nin ardından Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in kızları Katerina Tikhonova and Maria Vorontsova ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un kızı Sergeyevna Vinokurova’ya yaptırım açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss yaptırımlarla ilgili, ‘‘Emsali görülmemiş yaptırım paketimiz Rus elitleri ve ailelerini hedef alırken Rusya ekonomisini Sovyetler Birliği’nden bu yana görülmemiş biçimde zayıflatıyor’’ dedi.

İngiltere ayrıca araştırmaların Rusya’nın Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana görülen en büyük resesyona girmek üzere olduğunu ortaya koyduğunu bildirdi.

ABD de bu hafta Putin’in kızlarına benzer yaptırımlar uygulamış, Kremlin’den yapılan açıklamada yaptırımlar için ‘‘Batı’nın Rusya’ya karşı büyük çılgınlığının parçası’’ ifadesi kullanılmıştı.

AB LİDERLERİ KİEV’DE

Öte yandan Avrupa Birliği liderleri bugün Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’ye destek için Kiev’e gitti.

Brüksel’den Kiev’e trenle yaptığı yolculukta Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Zelenski’ye vereceği en önemli mesajın ‘‘Ukrayna için AB yolu mevcut’’ olacağını söyledi.

Von der Leyen, ‘‘AB Konseyi’nin başvuruları kabul etmesi genellikle yıllar alır ancak Ukrayna bunu bir ya da iki haftada yaptı. Ben de mümkün olan en kısa sürede ilerlenmesini istiyorum’’ dedi.

Von der Leyen, Ukrayna’nın savaştan demokratik bir ülke olarak çıkmasını istediğini, Avrupa Birliği ve diğer bağışçıların buna yardım edeceklerini kaydetti.

Von der Leyen’le birlikte Kiev’e giden bir diğer isim olan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de bu mesajı tekrar etti. Borrell, bu ziyaretin Ukrayna’nın topraklarında kontrol sahibi ve hükümetin hala yetki sahibi olduğunu gösterdiğini söyledi.

‘‘Ukrayna işgal edilmiş, baskılanmış bir ülke değil. Hala bir hükümeti var, yurtdışından gelenleri ağırlayabiliyorlar, hala Kiev’e seyahat edebiliyorsunuz’’ diyen Borrell, AB’nin Kiev’e gelecek günlerde 500 milyon euro daha yardım yapabileceğini bildirdi.

Borrell ziyarette Rusya’yı izole etmek için alınan önlemlerin de ele alınacağını kaydetti.

AB liderlerinin ziyareti öncesinde Ukrayna’nın doğusunda bir tren istasyonu Rusya’nın hava saldırısına hedef olmuştu. Ukraynalı yetkililer saldırıda 39 kişinin öldüğünü, 87 kişininse yaralandığını bildirdi.

Ukrayna’da savaş nedeniyle 4 milyon kişi yurtdışına kaçtı, binlerce kişi öldü ya da yaralandı. Birçok kentte büyük yıkım yaşandı, ancak Rus güçleri büyük kentleri kontrol etmeyi başaramadı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya’yı cezalandırmak için ülkeden petrol ve doğalgaz satın alınmasının yasaklanmasını ve Ukrayna’nın AB’ye tam üye olmasını talep ediyor.

Borrell, Rusya’dan ham petrol ithalatının durmasının Avrupa ekonomilerini zorlayan büyük fiyat artışlarına neden olabileceğine dair bazı endişeler olduğunu söyledi.

Borrell ve von der Leyen, Polonya, Slovenya ve Çek Cumhuriyeti başbakanlarının geçen ayki ziyaretinin ardından Kiev’de Zelenski’yi ziyaret eden üst düzey siyasetçiler oldu.

