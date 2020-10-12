AB’den Rusya’ya "Navalni" yaptırımı

Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkeler, muhalif Rus siyasetçi Aleksey Navalni’nin zehirlenmesi ile ilgili olarak Rusya’ya yaptırım uygulanması konusunda anlaştı. Almanya ile Fransa tarafından hazırlanan yaptırım tasarısı, sorumlular hakkında AB’ye giriş yasağı ve AB’deki banka hesaplarının dondurulması gibi maddeleri içeriyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lüksemburg’da yaptığı açıklamada, AB dışişleri bakanlarının söz konusu tasarıyı onayladığını bildirdi.

Almanya memnun

Söz konusu tasarıyı Fransa ile birlikte hazırlayan Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas, AB'nin, Noviçok grubundan bir sinir gazı kullanımından dolayı Rusya'ya karşı tepki olarak sergilediği "büyük kararlılıktan" memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Maas, AB'li mevkidaşları ile bir araya geldiği toplantının başında yaptığı konuşmada, Almanya'nın zehirlenme ile ilgili ortaya çıkardığı bulguların OPCW (Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü) tarafından da teyit edilmesinin ardından olayın, "kimyasal silahlar ile ilgili anlaşmanın ihlali anlamına geldiğinin nesnel bir biçimde saptandığını" dile getirerek, bunun "sonuçsuz kalamayacağını" ifade etti.