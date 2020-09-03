AB’den Rusya’ya Olası Yaptırımlarla İlgili Açıklama

Avrupa Komisyonu, Almanya’nın Rus muhalefet lideri Alexei Navalny'nin ölümcül bir sinir gazıyla zehirlendiğini bildirmesinin ardından, AB’nin yeni yaptırım uygulamasının ancak sorumluların bulunmasıyla mümkün olabileceğini açıkladı.

Avrupa Birliği liderleri, Navalny'nin şüpheli zehirlenmesini kınadıklarını ifade ederken, doğrudan Rusya’yı hedef aldı ve Moskova’nın Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen sinir gazı kullandığı için cezalandırılması çağrısı yaptı. İngiltere söz konusu sinir gazının, İngiliz istihbaratına çalışan eski Rus casus Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın 2018 yılında zehirlenmesine yol açan olayda da tespit edildiğine dikkat çekti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus muhalifin zehirlenmesini,"aşağılık ve korkakça bir hareket" olarak nitelendirdi; Almanya Başbakanı Angela Merkel de olayın "rahatsız edici" olduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu sözcüsü Peter Stano Perşembe günü yaptığı açıklamada, Navalny davasıyla ilgili henüz süren bir soruşturma olmadığını, Rusya'nın failleri adalete teslim etmek için bağımsız bir soruşturma yürütmesi gerektiğini ve AB’nin Moskova'nın atacağı adımlara göre tepki vereceğini söyledi.