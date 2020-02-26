AB'den Rusya'ya "Türkiye ile müzakere" çağrısı

Bakanlar, Suriye'de işlenen suçların hesabının sorulacağına da vurgu yaptı.Avrupa Birliği üyesi 14 ülkenin dışişleri bakanları, Suriye'nin İdlib vilayetinde yaşanan gelişmelerle ilgili ortak açıklama yaptı. İdlib'de bir "insani felaket" yaşandığını, uluslararası insancıl hukuka aykırı olarak hastaneler ve sağlık merkezlerinin bombalandığını belirten bakanlar, "Suriye rejimi toprakların askeri yollardan geri alınması stratejisini, Suriyeli sivil halk için doğurduğu sonuçları dikkate almaksızın bedeli ne olursa olsun sürdürmektedir" dedi.

İdlib'de radikal grupların bulunduğunu bildiklerini ve terörizmi hiçbir şekilde hafife almadıklarını vurgulayan bakanlar, "Terörle kararlı bir şekilde mücadele ediyor, IŞİD'e karşı savaşta en ön safta yer alıyoruz. Ancak terörle mücadele insancıl hukuka yönelik ağır ihlallere gerekçe gösterilemez" ifadesine yer verdi.

Alman t-online internet sitesinde yayınlanan açıklamada Suriye rejimi ve destekçileri taarruzu sona erdirmeye ve 2018 sonbaharında üzerinde uzlaşılan ateşkese uymaya çağrıldı. Bakanlar, çatışmaların derhal sona erdirilmesi ve insancıl hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini talep etti.