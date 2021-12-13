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AB'den Rusya'ya Ukrayna Yaptırımı Hazırlığı

13.12.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell, birliğin ABD ve İngiltere'yle birlikte Rusya’ya yönelik olası ekonomik yaptırımları görüştüğünü söyledi. Görüşmelere rağmen şu aşamada bir yaptırım kararı alınmayacak

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell, birliğin ABD ve İngiltere’yle birlikte Rusya’ya yönelik olası ekonomik yaptırımları görüştüğünü söyledi. Görüşmelere rağmen şu aşamada bir yaptırım kararı alınmayacak.

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısına girmeden önce gazetecilere açıklamada bulunan Borrell, birliğin Rusya’yı olası bir Ukrayna operasyonundan vazgeçirme çabasında olduğunu söyledi.

Borrell, Rusya’nın her şeye rağmen Ukrayna’ya yönelik askeri bir operasyona kalkışması durumuyla ilgili olarak da “Herhangi bir şekilde Rusya’nın Ukrayna’ya askeri hareketinin kendilerine çok ağır bir bedel çıkaracağına dair net bir mesaj vereceğiz. ABD ve İngiltere’yle olası yaptırımların ne zaman, nasıl ve ne şekilde bir koordinasyon içerisinde yapılacağı üzerinde çalışıyoruz dedi.

AB üyesi ülkelerin diplomatlarından bazıları da Reuters Haber Ajansı’na verdikleri bilgide, olası yaptırımların seyahat yasaklarından ülkenin yurtdışındaki varlıklarının dondurulmasına kadar geniş bir kapsamda olabileceğini ifade ettiler. Rus bankalarının, uluslararası piyasalarda işlem yapmasına izin verilmemesi de masadaki seçeneklerden bir diğeri olarak değerlendiriliyor.

Üzerinde konuşulan bir başka yaptırım da Rusya’dan Almanya’ya doğalgaz sevkiyatı için tasarlanan ve kurulan, Kuzey Akım 2 boru hattının işlevsiz bırakılması. Böylece hem Rusya’nın dev enerji şirketleri hedef alınacak hem de mali açıdan Rusya'ya engel yaratılmış olacak.

Ancak yetkililer, tüm bu yaptırım senaryolarının, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı herhangi bir askeri harekat düzenlemesi halinde geçerli olacağına dikkat çekiyorlar.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de son olarak yaptığı açıklamada Rusya’yı olası bir Ukrayna operasyonuna karşı uyardı. Tüm bu uyarı ve önlem hazırlıklarına karşın Rusya, Ukrayna’ya operasyon düzenleyeceği iddialarını reddediyor.

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