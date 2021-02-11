AB'den Rusya'ya Yaptırımlara Fransa ve Almanya'dan Destek

Avrupa Birliği'nin bu ay içinde Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in yakın çevresine seyahat yasakları getirmesi ve mal varlıklarını dondurması bekleniyor. Reuters haber ajansı bu iddiayı üç AB diplomatına dayandırdı ve yaptırımlara Fransa ve Almanya’nın da yeşil ışık yakmış olduğunu yazdı.

Putin'in, muhalefet lideri Aleksey Navalny'nin hapse atılmasına misilleme niteliğindeki yaptırımlar, AB'nin dünya çapında insan hakları ihlallerine karşı tedbirler almasına olanak tanıyan ve Aralık ayında yürürlüğe giren yeni bir çerçeve sözleşmenin kapsamındaki ilk uygulama olabilir.

Reuters’a bilgi veren bir diplomat, "Artık yaptırımlardan kaçınamayız. Almanya'nın da yer aldığı grupta yaptırımlar konusunda bir fikir birliği var. Başka türlü karşılık veremeyiz" dedi.

Ancak Berlin ve Paris, Rusya'dan Almanya'ya uzanan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının durdurulması gibi bazı Avrupalı müttefiklerin aradığı daha sert adımlara destek vermeyecek gibi görünüyor.

Rusya’nın, geçen hafta ziyaret için Moskova'da bulunan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e haber vermeden Alman, Polonyalı ve İsveçli diplomatları sınırdışı etmesi Avrupa ülkelerinde tepkiye yolaçmış ve yaptırım baskısı artmıştı. Fransa ve Almanya da Moskova’ya karşılık verilmesi gerektiğini söyleyen AB ülkeleri arasına katıldı.