AB’den Rusya’ya yaptırımlara yeşil ışık

AB ülkelerinin temsilcileri muhalif politikacı Amleksey Navalni'nin hüküm giymesiyle ilgili olarak Rusya'ya yaptırımlar için yeşil ışık yaktı. Yaptırım uygulanacak kişilerin listesi yarın duyurulacak.

AFP haber ajansının AB çevrelerine dayandırdığı haberine göre 27 üye ülkenin temsilcisi dört üst düzey Rus yetkiliye seyahat yasağı ve varlıklarının dondurulması gibi yaptırımların uygulanmasını onayladı. Bu yetkililerinin isimlerinin Salı günü açıklanacağı belirtildi.

Haberde iki kaynağın bu kişilerin Başsavcı İgor Krasnov, Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksander Bastryikin, Tevkif Kurumları Başkanı Aleksander Kalaşnikof ve Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği Başkanı Viktor Zolotov'un olduğunu dopruladığı belirtildi. Böylece AB ilk kez insan hakları ihlaline karşı yeni yaptırım düzenlemesi çerçevesinde uygulamış olacak.

Düzenleme uyarınca AB, ağır insan hakları ihlalinde bulunan ya da ihlallerden fayda sağlayan kişilerin Birlik içindeki varlıklarını dondurma, AB'ye seyahat yasağı gibi önlemlere başvurabiliyor.