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AB’den Rusya’ya yaptırımlara yeşil ışık

01.03.2021 18:29 | Son Güncelleme:
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AB’den Rusya’ya yaptırımlara yeşil ışık

AB, Rus muhalif politikacı Aleksey Navalni'nin tutuklaraka hüküm giymesi ile ilgili olarak Rusya'ya ek yaptırımlara yeşil ışık yaktı.

AB ülkelerinin temsilcileri muhalif politikacı Amleksey Navalni'nin hüküm giymesiyle ilgili olarak Rusya'ya yaptırımlar için yeşil ışık yaktı. Yaptırım uygulanacak kişilerin listesi yarın duyurulacak.

AFP haber ajansının AB çevrelerine dayandırdığı haberine göre 27 üye ülkenin temsilcisi dört üst düzey Rus yetkiliye seyahat yasağı ve varlıklarının dondurulması gibi yaptırımların uygulanmasını onayladı. Bu yetkililerinin isimlerinin Salı günü açıklanacağı belirtildi.

Haberde iki kaynağın bu kişilerin Başsavcı İgor Krasnov, Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksander Bastryikin, Tevkif Kurumları Başkanı Aleksander Kalaşnikof ve Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği Başkanı Viktor Zolotov'un olduğunu dopruladığı belirtildi. Böylece AB ilk kez insan hakları ihlaline karşı yeni yaptırım düzenlemesi çerçevesinde uygulamış olacak.

Düzenleme uyarınca AB, ağır insan hakları ihlalinde bulunan ya da ihlallerden fayda sağlayan kişilerin Birlik içindeki varlıklarını dondurma, AB'ye seyahat yasağı gibi önlemlere başvurabiliyor.

AB geçen hafta düğmeye basmıştı

AB dışişleri bakanları, Navalni'nin hüküm giymesiyle ilgili olarak Rusya'ya yaptırımlar için geçen hafta düğmeye basmıştı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell üzerinde uzlaşılan yaptırımların, Navalni'nin tutuklanması ve hüküm giymesinde rol oynayan sorumluları hedef alacağını belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geçen ay yaptığı açıklamada AB'den Navalni ile ilgili yaptırım kararı çıkması durumunda ilişkilerin askıya alınabileceği mesajını vermişti.

Ne olmuştu?

Aleksey Navalni, Rusya'da zehirlenmesinin ardından tedavi gördüğü Almanya'dan geçen ocak ayında ülkesine dönmüş ve burada tutuklandıktan sonra hakkında görülen davada hapis cezasına çarptırılmıştı. Navalni'nin avukatları tarafından temyize götürülen karar, temyizde altı hafta indirim yapılarak onanmıştı. Buna göre Navalni 2 yıl 8 ay cezaevinde kalacak.

AFP/SSB, TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

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