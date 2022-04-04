AB'den Rusya'ya Yeni Yaptırım Hazırlığı

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça kentindeki sivil kurbanların görüntülerinin bu hafta sonu yayınlanmasının ardından, uluslararası toplum savaş suçu iddiasıyla soruşturma başlatılmasını talep etti. Avrupa Birliği (AB) ise, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlara hazırlanıyor.

Avrupalı liderler, Buça’da işlenen suçun cezasız kalmaması gerektiğini belirterek, derhal uluslararası soruşturma açılması çağrısı yaptı.

AB dönem başkanı Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'ya karşı petrol ve kömür ithalatını içeren bir dizi yaptırım üzerinde AB olarak görüşmelere başladıklarını açıkladı.

Rus ordusunun Kiev'den çekilmesinin ardından, Kiev yakınlarındaki kentlerde toplu mezarlıklarda ya da yollarda, bazıları elleri arkalarından bağlanmış halde ve işkence görerek öldürülen yüzlerce ceset görüntüsü uluslararası toplumu ayağa kaldırdı.

Fransa'da tüm gazeteler Buça kentinde yollardaki ceset görüntülerini manşetlerine taşıyarak, görüntüleri “katliam, soykırım ve barbarlık" olarak nitelendirdi.

“Savaş suçu işlendiğine dair çok net işaretler var”

Bu hafta sonu yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu dolayısıyla kamu radyosu France Inter'e konuk olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Buça kentinde savaş suçu işlendiğine dair "çok net işaretler" olduğunu ve "uluslararası adaletin harekete geçmesi gerektiğini" söyledi.

Macron, "Buça'da olanlar, yeni bir dizi yaptırım ve çok net önlemler gerektiriyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Buça kentinde savaş suçu işlendiğine dair ‘çok net işaretler’ var ve uluslararası mahkemelerin harekete geçmesi gerekiyor. Buça'da yollarda görülen cesetlerin görüntüleri dayanılır gibi değil. Hepimiz şoktayız ve ağır bir dille kınıyoruz. Henüz kesin değil, ama Rus ordusu oradaydı. Bu görüntüler, Rusya'ya yeni yaptırımları da zorunlu kılıyor. Fransa olarak bireysel yaptırım kararları alacağız, Almanya ile de konuşacağız, önümüzdeki günlerde kömür ve karbon yakıtları içeren yeni yaptırım kararları alınması için AB'li ortaklarımızla temasa geçeceğim" diye konuştu.

"Hepimizin ortak onuru ve değerlerini korumak için tepki göstermeliyiz" diyen Macron, uluslararası adalet mekanizmalarını harekete geçireceklerini sözlerine ekledi.

AB yeni yaptırımlar hazırlığında

Ukrayna'yı işgalinden bu yana Rusya'ya birbiri ardına dört ayrı yaptırım paketi açıklayan Avrupa Birliği (AB), yeni bir yaptırım serisi için hazırlanıyor.

Bugüne kadar Rus şirketleri, bankaları, üst düzey yetkilileri, oligarkları kitlesel olarak hedef alan ve Rusya'ya mal ihracatını yasaklayan çeşitli yaptırımlar uygulayan AB, şimdi Moskova'ya karşı "kömür ve karbon yakıt ithalini yasaklayan" yeni önlemler almak için hazırlanıyor.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'ya karşı daha fazla AB yaptırımı ve Ukrayna'ya AB yardımı için yeni kararlar yolda" mesajını paylaştı.

Rusya, BMGK’yı toplantıya çağırdı

Bu arada Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) “Ukraynalı radikallerin provokasyonu” iddiasıyla toplantıya çağırdı.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçi Yardımcısı Dimitri Polianski, "Ukraynalı radikallerin Boutcha'daki nefret dolu provokasyonları ışığında Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin 4 Nisan Pazartesi günü toplanmasını talep etti" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba ise Twitter hesabından, "Buça katliamı kasıtlıydı. Ruslar, mümkün olduğu kadar çok Ukraynalıyı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Onları durdurmalı ve ülkemizden kovmalıyız. Yeni yıkıcı G7 yaptırımlarını talep ediyorum" mesajını paylaşarak, G7 ülkelerinden "petrol, gaz, kömür ambargosu, tüm limanların Rus gemilerine ve mallarına kapatılması ve tüm Rus bankalarının SWIFT bağlantısının kesilmesini" istedi.

G7 ülkeleri, Rusya'dan gaz alımına ilişkin hesapların bulunduğu Gazprombank'ı yaptırımlar dışında tutuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Rusya'nın İrpin ve Buça daki sivillere yönelik alçak saldırıları, Putin ve ordusunun Ukrayna'da savaş suçu işlediğinin yeni bir kanıtı" derken, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck yaşananların "korkunç bir savaş suçu" olduğunu belirtmişti.

