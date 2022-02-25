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AB’den Rusya’ya Yeni Yaptırımlar

25.02.2022 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Konseyi liderleri, Rusya’nın Ukrayna işgaline karşı karar bildirisi yayınladı. Avrupalı liderler, Rusya’ya enerji, ulaşım ve maliye alanlarında kısıtlamalar dahil bir dizi yaptırımın devreye sokulacağını bildirdi

AB’den Rusya’ya Yeni Yaptırımlar

Acil durum toplantısında bir araya gelen Avrupa Konseyi liderleri, Rusya’nın Ukrayna işgaline karşı karar bildirisi yayınladı. “Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya karşı sebepsiz ve haksız askeri saldırganlığını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz” ifadelerine yer veren Avrupalı liderler, Rusya’ya enerji, ulaşım ve maliye alanlarında kısıtlamalar dahil bir dizi yaptırımın devreye sokulacağını belirtti.

Toplantının ardından yayınlanan bildiride, Rusya’nın “uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ilkelerini ağır şekilde ihlal ettiğine” vurgu yapıldı; Avrupa’da ve küresel çapta “güvenlik ve istikrarı” tehdit ettiği belirtildi.

Rusya’dan askeri eylemlerini hemen durdurma ve tüm birliklerini Ukrayna’dan çekmesini talep eden Avrupalı liderler, Rus yetkililer ve Rusya’nın desteklediği silahlı güçlerinin, karalama kampanyaları ve siber saldırılara da son vermesi çağrısında bulundu.

Rusya’nın saldırıları sonucu “trajik can kayıplarından derin üzüntü” duyduklarını belirten Avrupalı yetkililer, Belarus’un Rusya’ya sunduğu desteği de sert bir dille eleştirerek Belarus hükümetine “uluslararası sorumluluklarına uyma” çağrısı yaptı.

Avrupa Konseyi’nin Rusya’ya karşı aldığı yeni yaptırımlar kapsamında Rusya’nın enerji, finans ve ulaşım sektörüne kısıtlama getirilmesinin yanısıra, ticari kısıtlamalar ve vize kısıtlamaları da devreye sokulacak. Bu yaptırımların kapsayacağı bireylerle ilgili kriterler ve yaptırım listeleri de güncellenecek. Karara göre, bu yaptırım paketi Belarus’u da içerecek.

Ukrayna’ya “tam destek” mesajını yineleyen Konsey liderleri, diğer ülkelere de Rusya’nın bağımsızlığını tanıdığı iki ayrılıkçı bölgeyi tanımama çağrısı yaptı.

Bildiride ayrıca, “Avrupa Konseyi 21’inci yüzyılda sınır değişikliği için güç ve baskı kullanmanın kesinlikle yeri olmadığı inancında. Gerginlikler ve uzlaşmazlıklar tamamen diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmeli. AB komşularıyla yakından işbirliği içinde olmaya devam edecek ve Gürcistan ve Moldova Cumhuriyeti’nin egemenliğine de sarsılmaz desteğini sürdürecek. Konsey ortaklarıyla ve BM, AGİT, NATO ve G7 müttefikleriyle güçlü bir işbirliği içinde olmaya da devam edecek” ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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