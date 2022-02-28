AB’den Rusya’ya Yönelik Önemli Kararlar

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Ukrayna’ya askeri malzeme desteğiyle, AB hava sahasının Rus uçaklarına kapatılması ve iki Rus yayın organının Avrupa yayınlarının yasaklaması kararını aldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana bir hafta içinde 4'üncü kez toplanan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, AB tarihinde ilk kez, "üçüncü bir ülkeye silah teslimatını" finanse ederek, Russia Today ile Sputnik'in Avrupa yayınlarını yasaklayarak iki önemli karara imza attı.

AB Dışişleri Bakanları, video konferans yöntemiyle toplandı. AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, toplantı öncesi, AB'nin tüm hava sahasını Rusya'ya kapatacaklarını, bu yasağın Rus oligarkların özel jetlerini de kapsadığını dile getirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, Birlik içinde bir ilke imza atarak, tarihinde ilk kez silah alımını ve bunların Ukrayna'ya teslimatını finanse edeceklerini açıkladı.

Avrupa Birliği 5 milyar Euroluk "Avrupa Barışı Kolaylaştırma" Fonu olarak bilinen (FAC /European Peace Facility) mekanizmayı Ukrayna'ya silah, mühimmat, yakıt ve tıbbi yardım tedarik eden ülkelerin harcamalarını finanse etmek için kullanacaklarını belirtti.

Borrell, “Avrupa’da barışı korumak istiyoruz ama bunu savunmak için hazırlıklı olmalıyız” ifadesini kullandı.

AB hava sahası Rus uçaklarına kapalı

AB ülkelerinin tek tek hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağı açıklamlarının ardından, Avrupa Birliği, tüm AB hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.

Açıklama Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den geldi.

Daha önce Avrupa Birliği yetkilileri birçok ülkenin Rus uçaklarına hava sahasını kapatmak üzere olduğunu açıklamıştı. Fransa, Almanya, İngiltere gibi birçok ülke hava sahalarını kapatma kararı almıştı.

Kuzey Makedonya da hava sahasını kapatan ülkeler arasına katılmıştı.

Fransa Ulaştırma Bakanı Jean-Baptise Djebbari, Pazar akşamından itibaren bütün Rus uçakları ve havayollarına hava sahasının kapatılacağını belirtmişti.

