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AB'den Rusya'ya Yönelik Yaptırım Önerileri

22.02.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları'nın gayriresmi toplantısı sonrasında ilk yaptırım paketinin resmi olarak açıklanacağı bildirildi

AB'den Rusya'ya Yönelik Yaptırım Önerileri

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, yayınladıkları ortak açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini bağımsız olarak tanımasının ve bu bölgelere asker göndermesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi. Von der Leyen ve Michel, Rusya'nın attığı adımların uluslararası hukuku, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını, Rusya'nın uluslararası alanda verdiği taahhütleri ihlal ettiğini ve krizi daha da tırmandırdığını kaydetti.

Açıklamada, "Her iki Başkan da (Von der Leyen ve Michel) üye ülkelerin kararlılıkla birlik olmasını ve Rusya'nın yasadışı eylemlerine uluslararası ortaklarla yakın eşgüdüm içinde güçlü ve hızlı tepki vermesini memnuniyetle karşılıyor" denildi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları'nın gayriresmi toplantısı sonrasında ilk yaptırım paketinin resmi olarak açıklanacağı bildirildi.

Açıklamaya göre Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi, pakete gecikmeden nihai şeklinin verilmesi için toplanacak.

Paket, şu önerileri içeriyor: Rusya'nın yasadışı kararıyla ilgisi olan kişilerin, Rus ordusuna ve Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki diğer operasyonlara finansman sağlanmasına katkıda bulunan bankaların, Rusya devleti ve hükümetinin AB sermaye, mali piyasa ve hizmetlerine erişiminin hedef alınması, gerginliği tırmandırıcı ve saldırgan eylemlerin finansmanının kısıtlanması, Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesinin AB'yle olan ticaretinin hedef alınması, sorumluların yasadışı ve saldırgan eylemlerinin ekonomik sonuçlarını açıkça hissetmesinin sağlanması.

Von der Leyen ve Michel'in ortak açıklamasında ayrıca AB'nin ileride yaşanacak gelişmeler ışığında daha sonraki aşamada ilave önlemler almaya hazır olduğu da kaydedildi.

"Her iki Başkan da (Von der Leyen ve Michel) sahadaki gelişmeleri yakından takip etmeye ve AB liderleri ve uluslararası ortaklarla görüş alışverişine devam ediyor" denilen açıklamada "AB, Ukrayna'yla tam dayanışma içinde olmayı, Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü destekleme konusunda birlik olmayı sürdürüyor. Ukrayna'nın ve Ukrayna halkının yanındayız" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği
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