AB’den Sanofi ve GSK ile 300 Milyon Dozluk Aşı Anlaşması

Şimdiye kadar 92 düşük gelirli ülke WHO’nun salgına karşı aşı, ilaç ve tanı araçlarının üretimine destek olmak için kurulan COVAX girişiminden yardım istedi.

AB’nin bu son anlaşması Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) üyelerine Corona virüsü aşısının adil ve etkin şekilde dağıtılmasını sağlamak amacıyla kurulan COVAX planına katılmaları için verilen takvimin son gününde geldi.

AB Komisyonu anlaşma kapsamındaki aşı dozlarının karşılığında aşı üreticilerinin üretim sürecindeki bazı maliyetlerini karşılama sözü verdi. Bu aşının dozları AB ülkeleri tarafından satın alınacak.

AB daha önce de İngiliz AstraZeneca firmasıyla 336 milyon euro’luk ön ödemenin karşılığında 400 milyon dozluk aşı anlaşması yapmıştı.

Anlaşma protein bazlı aşı üretimi için işbirliğine giden iki ilaç üreticisi firmanın gelecek yıl onay almayı umdukları Corona virüsü aşısından AB’ye 384 milyon dolarlık ön ödeme karşılığında 300 milyon doz satmalarını öngörüyor.

Avrupa Birliği, Fransız Sanofi ve İngiliz GlaxoSmithKline (GSK) şirketleriyle ikilinin ortak ürettiği potansiyel Corona virüsü aşısını satın almak için anlaşma yaptıklarını bildirdi.

80 kadar daha yüksek gelirli ülke girişime ilgi gösterdi ancak çoğu henüz girişime üye olmadı.

Fransa Sağlık Bakanlığı’ndan bir yetkilinin Reuters haber ajansına yaptığı açıklamaya göre Fransa girişime kaynak sağlayacak, ancak bu kapsamda aşı sağlamayacak.

Sanofi ve GSK firmaları daha önce Amerika ile 100 milyon doz aşı için 2,1 milyar dolarlık aşı anlaşması imzalamıştı. Anlaşma Washington yönetimine doz siparişini 500 milyona kadar çıkarma hakkı tanıyor. İki firma AB ile de daha önce 60 milyon dozluk bir anlaşma imzalamıştı.

Sanofi ve GSK, aşının klinik deneylerine bu ay başladılar ve Aralık ayında üçüncü ve son aşama deneylere geçmeyi planlıyor.

Moderna’dan yıl sonuna kadar 20 milyon doz aşı hedefi

Amerikalı aşı üreticisi Moderna şirketi yıl sonuna kadar Corona virüsü aşı adayından 20 milyon doz üretmeye hazırlanıyor.

Şirket 2021’deyse 500 milyon ile 1 milyar arasında doz üretmeyi umuyor.

Corona virüsü salgını şu ana kadar dünyada yaklaşık 946 bin kişinin ölümüne neden oldu. Henüz hiçbir firmanın Corona virüsü aşısı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmadı.