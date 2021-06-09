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AB'den Seyahati Kolaylaştıracak Corona Sertifikasına Onay

09.06.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB vatandaşları, 1 Temmuz'dan itibaren, kağıda basılı ya da dijital ortamdaki Corona sertifikalarıyla birlik sınırları içinde karantina veya teste tabi olmadan seyahat edebilecek

AB'den Seyahati Kolaylaştıracak Corona Sertifikasına Onay

Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu, üye ülkelerin vatandaşlarının AB içinde seyahat ederken kullanabileceği sertifika uygulamasını onayladı. Sertifika sayesinde AB vatandaşları bölgedeki seyahatleri sırasında Corona virüsü testi yaptırma ya da karantina altına alınma gibi önlemlerden muaf tutulacak. Uygulamanın bu 1 Temmuz’da başlaması öngörülüyor, sertifikalar kağıt üzerinde veya dijital ortamda hazırlanacak.

Karar, Yunanistan gibi turizm sektörünün önemli rol oynadığı ülkelerin, seyahatin kolaylaştırılması için bir aşı sertifikası sisteminin devreye sokulması yönünde girişimlerinin ardından geldi.

Yunanistan’ın yanı sıra Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Almanya ve Polonya dahil birçok AB ülkesi benzer bir uygulamayı AB kararı öncesinde de uygulamaya koymuştu.

27 üyeli AB’de her bir ülke şu an farklı kural ve standartlar uyguladığından bölgede ülkeler arası seyahat oldukça karmaşık bir durumda.

Avrupa Parlamentosu’nda onaylanan sertifikayla ilgili iki husus oylamaya sunuldu. AB vatandaşlarına sertifika verilmesi için yapılan oylamada öneri, 93’e karşı 546 oyla onaylandı, 51 üye çekimser oy kullandı. AB vatandaşı olmayanlara sertifika verilmesi için yapılan oylamada ise 553 üye onay verirken, 91’i red oyu, 46’sı çekimser oy kullandı.

Tasarının uygulamaya koyulabilmesi için AB üyesi ülkelerin hükümetleri tarafından da resmi olarak onaylanması gerekiyor.

Resmi sürecin tamamlanmasının ardından sertifika uygulaması 1 Temmuz tarihinde başlayacak ve 12 ay boyunca devam edecek. Sertifika, kişinin tam doz aşı olup-olmadığını, daha önce hastalığı atlatıp-atlatmadığını ya da güncel Corona virüsü testinin sonucunu yansıtacak.

Ülkelere hazırlık süreci için 6 hafta verildi. Bu süreçte kuralların sıkı bir şekilde uygulanmamasına izin verilecek.

Sertifikalar her bir AB üyesi ülke tarafından vatandaşlarına sunulacak ve özel güvenlik özelliklerine sahip bir kod içerecek. Kişisel veriler diğer ülkelerle paylaşılmayacak.

AB üyesi ülkelere başka ülkelerden gelenlere de yeterli kanıtı sunmaları halinde bu sertifikadan verilebilecek.

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