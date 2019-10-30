AB'den Şili'de itidal çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Şili'deki gösterilerin meşruiyeti bulunduğuna işaret ederek, şiddete son verilmesi çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Birliğin Şili'deki gösterilerin nedenini ve halkın meşru taleplerini anladığı" belirtildi.

"Hayat kaybından derin üzüntü duyuyoruz ve her türlü şiddetti reddediyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, insan haklarına her koşulda saygı duyulması, ihlallerin ise araştırılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, acil durumun kaldırılması ve Şili hükümetinin halkla geniş bir diyalog başlatma niyetinin faydalı olabileceği belirtilerek, AB'nin Şililerin daha sürdürülebilir, eşit ve kapsayıcı kalkınma taleplerine yardımcı olmaya hazır olduğunun altı çizildi.

- Şili'deki gösteriler

Güney Amerika ülkesi Şili’de gösteriler, başkent Santiago'da günde 3 milyondan fazla kişinin kullandığı metro ücretlerine 6 Ekim'de yapılan zamla başlamış ve 19 Ekim'de de şiddetlenerek birçok kentte yağma olaylarına da yol açan hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.