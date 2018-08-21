AB'den Sosyal Medyaya Yeni 'Terör Ayarı' Geliyor

Avrupa Birliği (AB), terörle mücadele düzenlemeleri çerçevesinde, terör örgütlerinin en etkin propaganda aracı olan sosyal medya üzerinden yayınladıkları propagandaların silinmesi için, web devleri Twitter, Facebook ve YouTube'a yeni katı kurallar getirmeye hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu, terör unsuru içeren yayınların kaldırılması için öngörülen 24 saatlik süreyi 1 saate indiren bir proje üzerinde çalışıyor. Terör, nefret ve sahte haber mesajlarının uzun süre kalması durumunda sosyal medya platformlarının cezalandırılması öngörülüyor. IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerinin propaganda araçlarını kesmek için bir süredir çeşitli adımlar atan Avrupa Komisyonu, web ve sosyal medya üzerinden yapılan terör propagandasıyla mücadele edilmesi için çalışmaya devam ediyor. Avrupa Komisyonu'nun Eylül ayında gündeme getirmeye hazırlandığı güvenlik düzelemesinde, AB'nin güvenlik stratejisinde radikal bir değişim öngörülüyor. Yeni düzenleme ile Facebook, Twitter, YouTube ve Microsoft gibi medya devlerinin daha çok moderatör istihdam etmesi ve terör içerikli yayınların daha hızlı şekilde kaldırılması, aksi taktirde bu firmaların cezalandırılması öngörülüyor.

Düzenleme ile yalnızca internet devleri değil, küçük platformlar da hedef alınıyor ve herhangi bir web sitesinde yayınlanan terör ve nefret içerikli mesajların hızla silinmesini öngörüyor. Nefret söylemi ve sahte haberlerle mücadele ise firmaların inisiyatifine bırakılmaya devam ediyor. "İlerleme yeterli değil" Avrupa Komisyonu'nun güvenlikten sorumlu komiseri Julian King, Financial Times'e verdiği söyleşide, "Bu kadar yıkıcı bir konuda rehavete kapılmak gibi bir lüksleri olmadığını" belirterek, alınan önlemlerin yeterli olmadığını, sosyal medya üzerinden yapılan terör propagandalarının önlenmesi konusunda yeterince ilerleme sağlanamadığını dile getirdi. King, AB'nin yurttaşlarını korumak için daha etkili önlemler alması gerektiğini de savundu. Küçük platformların da terör propagandalarının yayılmasındaki rolüne dikkat çeken King, "Terör içerikli yayınar küçük web sitelerinde yayılmaya, hatta silindikten sonr tekrar yayınlanmaya devam ediyor. Böylece, bir platformdan öbürüne mesajlar yayılıyor" dedi.