AB'den Sosyal Medyaya Yeni 'Terör Ayarı' Geliyor

Avrupa Birliği (AB), terörle mücadele düzenlemeleri çerçevesinde, terör örgütlerinin en etkin propaganda aracı olan sosyal medya üzerinden yayınladıkları propagandaların silinmesi için, web devleri Twitter, Facebook ve YouTube'a yeni katı kurallar getirmeye hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu, terör unsuru içeren yayınların kaldırılması için öngörülen 24 saatlik süreyi 1 saate indiren bir proje üzerinde çalışıyor. Terör, nefret ve sahte haber mesajlarının uzun süre kalması durumunda sosyal medya platformlarının cezalandırılması öngörülüyor.
IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerinin propaganda araçlarını kesmek için bir süredir çeşitli adımlar atan Avrupa Komisyonu, web ve sosyal medya üzerinden yapılan terör propagandasıyla mücadele edilmesi için çalışmaya devam ediyor. Avrupa Komisyonu'nun Eylül ayında gündeme getirmeye hazırlandığı güvenlik düzelemesinde, AB'nin güvenlik stratejisinde radikal bir değişim öngörülüyor. Yeni düzenleme ile Facebook, Twitter, YouTube ve Microsoft gibi medya devlerinin daha çok moderatör istihdam etmesi ve terör içerikli yayınların daha hızlı şekilde kaldırılması, aksi taktirde bu firmaların cezalandırılması öngörülüyor.
Düzenleme ile yalnızca internet devleri değil, küçük platformlar da hedef alınıyor ve herhangi bir web sitesinde yayınlanan terör ve nefret içerikli mesajların hızla silinmesini öngörüyor. Nefret söylemi ve sahte haberlerle mücadele ise firmaların inisiyatifine bırakılmaya devam ediyor.
"İlerleme yeterli değil"
Avrupa Komisyonu'nun güvenlikten sorumlu komiseri Julian King, Financial Times'e verdiği söyleşide, "Bu kadar yıkıcı bir konuda rehavete kapılmak gibi bir lüksleri olmadığını" belirterek, alınan önlemlerin yeterli olmadığını, sosyal medya üzerinden yapılan terör propagandalarının önlenmesi konusunda yeterince ilerleme sağlanamadığını dile getirdi.
King, AB'nin yurttaşlarını korumak için daha etkili önlemler alması gerektiğini de savundu.
Küçük platformların da terör propagandalarının yayılmasındaki rolüne dikkat çeken King, "Terör içerikli yayınar küçük web sitelerinde yayılmaya, hatta silindikten sonr tekrar yayınlanmaya devam ediyor. Böylece, bir platformdan öbürüne mesajlar yayılıyor" dedi.
AB Komisyonu'nun halen üzerinde çalıştığı yeni düzenlemenin uyglamaya girmesi için önce Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilmesi, ardından da tüm üye ülke parlamento ya da hükümetleri tarafından onaylanması gerekiyor.
İlk adım 2016'da atılmıştı
Komisyon 2016'da sosyal medya devlerinin "Yasadışı Çevrimiçi Yayınlar Hakkında Davranış Kuralları" adlı düzenlemede, terör içerikli yayınları önleme konusunda inisiyatifi sosyal medya platformlarına bırakmıştı. Bunun üzerine Facebook, Twitter, YouTube, Google ve Microsoft moderasyonlarını güçlendirmeyi, sorunlu içeriklerin kontrolünü daha şeffaf hale getirmeyi ve 24 saat içinde terör ve nefret içerikli yayınları değerlendirmeyi taahhüt etmişti.
Avrupa Komisyonu, sosyal medya platformlarının bu yayınlarının yüzde 80'i hakkında gerekli işlemi yaptığını tespit etti. Facebook, 2018 yılının ilk çeyreğinde 1,9 milyon terör içerikli propaganda mesajını sildiğini açıkladı. YouTube'da aynı dönemde yayınlanan videoların yüzde 2'sini terör içerikli olmaları nedeniyle sildiğini duyurdu. Her iki firma da yayınların kontrolü amacıyla moderatör sayısını artırma sözü verdi.
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