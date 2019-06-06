HABER

AB'den Sudan'a çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 23:54 | Son Güncelleme

AB, Sudan'a itidal ve son günlerdeki şiddet olaylarına ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulundu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Sudan'da güvenlik güçlerinin geçen pazartesi günü başkentte göstericilere müdahalesine ilişkin, güvenilir bir soruşturma başlatılması ve şiddetin acilen sonlandırılması çağrısında bulundu.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyinin Sudan'ın üyeliğini askıya almasının ülkede barışın tekrar inşası için gerekli kriterleri ortaya koyduğu kaydedildi.

Siyasi nedenlerle tutuklanan tüm Sudanlı vatandaşların serbest bırakılması için çağrı yapılan açıklamada, şiddete acilen son verilmesi ve son dönemdeki olaylara ilişkin güvenli soruşturma başlatılması gerektiği ifade edildi.

Afrika Birliği'nin dış güçlerin müdahaleden kaçınması gerektiğine ilişkin çağrısının uygulanmasının önem taşıdığına vurgu yapılan açıklamada, yine Afrika Birliği'nin sivil iradenin Sudan'da yönetimi devralmasını engelleyen kişilere karşı cezai yaptırım uygulanabileceğine ilişkin açıklamasının not edildiği belirtildi.

- Sudan'daki olaylar

Sudan güvenlik güçleri, geçen pazartesi sabahı başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önünde bulunan göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı. Sudan Doktorlar Komitesi şimdiye kadar 108 kişinin öldüğünü duyururken, Sudan Sağlık Bakanlığı ölü sayısının 46'yı geçmediğini açıklamıştı.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladıBinali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladı
Taksiye çarpan otomobil devrildiTaksiye çarpan otomobil devrildi
Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezasıTers laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Afrika Birliği gösteri Sudan

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Taksici, Suriyeli kadını bebeğiyle birlikte yolun ortasında bıraktı

Taksici, Suriyeli kadını bebeğiyle birlikte yolun ortasında bıraktı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Devrilen traktörün altında can verdi

Korkunç kaza! Traktör devrildi ve...

Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı

Yollar kan gölüne döndü! Acı bilanço

Bayram tatili dönüş yolculuğu başladı! 2 kilometrelik kuyruk oluştu

Dönüş çilesi başladı! 2 kilometrelik kuyruk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.