BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Sudan'ın El Ubeyd kentinde düzenlenen barışçıl protesto gösterilerinde 8 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından, "halk tarafından desteklenen geçici hükümetin kurulmasının daha da acil hale geldiğini" bildirdi.

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Afrika Birliği ve Etiyopya'nın Sudan'daki arabuluculuk çabalarını desteklemeye devam ediyoruz. Askeri Geçiş Konseyi (TMC) ile Özgürlük ve Değişim Güçleri'ne (FFC) farklılıklarını bir kenara koyup sivil liderliğe giden yolu bir an önce açmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ülkede sivil yönetimin kurulmasının gecikmesi halinde mevcut kazanımların kaybedileceği ve şiddetin artacağı uyarısında bulunuldu.

Sudan'da, pazartesi günü El Ubeyd kentinde düzenlenen barışçıl protesto gösterilerinde 5'i öğrenci 8 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, "Bu durum, Sudan halkı tarafından geniş biçimde desteklenen geçici hükümetin kurulmasını daha da acil hale getirmiştir." ifadesine yer verildi.