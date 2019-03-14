AB'den Suriyeli Mülteciler İçin Türkiye’ye 1,5 Milyar Euro

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) öncülüğünde yapılan Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansında konuşan AB Dış Politika Şefi Federica Mogherini AB’nin Suriyeli mültecileri barındıran Türkiye’ye destek için 1,5 milyar euro vereceğini kaydetti. Bu para Ankara ve AB arasında Türkiye’nin topraklarındaki mültecilerin Avrupa’ya geçmesini önlemesi için yapılan anlaşma kapsamındaydı. AB Türkiye’ye bugüne kadar Suriyeli mülteciler için 3 milyar euro yardım yaptı. ABD Suriyeli Mülteciler için Türkiye’ye 81 Milyon Dolar Aktaracak Konferansa katılan ülkelerden ABD’nin Dişişleri Bakanlığı da Suriye’ye yapılan yardımların miktarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Buna göre ABD 2019-2020 Mülteci Destek Programı kapsamında Suriye’ye ve bölgeye 397 milyon dolardan fazla insani yardım yapacağını açıkladı. Böylece ABD’nin Suriye’deki krize yönelik yaptığı yardımın miktarı krizin başlamasından bu yana 9,5 milyar dolara yükselecek. Açıklamada ABD’nin Türkiye’ye Suriyeli mültecilere destek için 81 milyon dolar vereceği belirtildi. Böylece Türkiye’ye Suriye’de insani krizin tırmandığı 2012’den bu yana yapılan yardım 814 milyon doları bulacak.

ABD bu yıl Suriye’ye 135 milyon dolar, Lübnan’a 97 milyon dolar, Ürdün’e 57 milyon dolar, Irak’a 18 milyon dolar ve Mısır’a 6 milyon dolar yardım yapacağını, bölge genelinde ihtiyaçların karşılanması için ayrıca 3 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu. Açıklamada ABD’nin Suriye insani krizi için bu yıl harcayacağı paranın 397 milyon dolar, toplamda krizin başlamasından bu yana harcadığı paranınsa 9,5 milyar dolar olduğu belirtildi. Çavuşoğlu: “Daha hızlı çözümlere ihtiyacımız var” Konferansın açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı. Cenevre görüşmelerinin yanı sıra Astana sürecinin şiddeti azaltma konusunda etkisinin altını çizen Çavuşoğlu Anayasa Komitesi kurulmasının son aşamasına gelindiğini kaydetti ve bunun Suriye'de BM denetiminde adil ve özgür seçimlerin gerçekleşmesi için ortam sağlayacağını söyledi. Çavuşoğlu, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nin de Türkiye ile Avrupa'ya yeni bir göç akınının önüne geçme konusunda başarılı olduğunu bildirdi. Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’den çekilmesinin ardından siyasi boşluğun oluşmasının ve terör örgütlerinin ve rejimin durumu istismar etmesinin engellenmesi gerektiğini hatırlattı.

5,6 milyon Suriyeli’nin başta Lübnan, Ürdün ve Türkiye olmak üzere komşu ülkelere sığındığını belirten Çavuşoğlu birçok ülkenin mültecilerin durumuna duyarsız kaldığını da sözlerine ekledi. Lübnan ve Ürdün gibi Türkiye’nin de 3,6 milyon mülteciye kapılarını açtığını hatırlatan Çavuşoğlu “Bugüne kadar Türkiye'de yaşayan Suriyeliler’e 37 milyar dolar harcadık. Suriyeliler yerel halkla barış ve uyum içinde yaşayabilsin diye kapsamlı bir sosyal uyum politikası benimsedik. Çabalarımız sayesinde 1 milyon okul çağındaki Suriyeli’den 650 bini eğitimine devam ediyor. İki yılda eğitime katılım oranını yüzde 30'dan yüzde 62'ye çıkardık" dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin çabalarını tek başına sürdürmesinin ise mümkün olmadığını bildirdi ve “Daha iyi ve hızlı çözümlere ihtiyacımız var" dedi. Konferansta BM’nin mültecilerle ilgili daireleri, sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşları Suriye’de 400 binden fazla kişinin ölümüne, mülteci akınına ve Suriye’nin komşularıyla Avrupa’da istikrarsızlığa yol açan çatışmaların sona ermekten hala uzak olduğu uyarısında bulundu.