BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yapılan açıklama hakkında, "Suudi yetkililerden konuya ilişkin tüm bilgileri sağlaması ve sorumluları yargı önüne çıkarmasını bekliyoruz. Bunun Türk yetkililerle tam bir iş birliği içerisinde yapılması gerekiyor." çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, AA muhabirinin sorusu üzerine "Suudi yetkililerin konuya ilişkin tüm bilgileri sağlaması ve sorumluları yargı önüne çıkarmasını bekliyoruz. Bunun Türk yetkililerle tam iş birliği içerisinde yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kocijancic, "AB, sürecin başından beri Suudi yetkililere şeffaf ve hızlı bir soruşturma ile cinayeti aydınlatma çağrısında bulundu. Suudi yetkililerle konuya ilişkin iletişim kurmaya devam ediyoruz." dedi.

- AP'nin silah ambargosu çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Suudi Arabistan'ın güvenli ve şeffaf bir soruşturma gerçekleştirilmesi için iş birliği yapmasını bekliyoruz. Aynı zamanda Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin detayların netleştirilmesi ve suçluların cezalandırılması konusunda ısrarımızı sürdürüyoruz." açıklamasını yapmıştı.