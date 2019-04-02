AB'den Suudi Arabistan'daki idamlara tepki:

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) tarafından Suudi Arabistan'da son günlerde dört kişinin idam edildiği belirtilerek, "AB, kesin ve istisnasız bir şekilde idam cezasının uygulanmasına karşı çıkıyor." açıklaması yapıldı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da Ocak 2019'dan bu yana idam edilen kişi sayısının 45'i geçtiği aktarıldı.

Açıklamada, son günlerde uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu dört kişinin idam edildiği anımsatılarak, "AB, kesin ve istisnasız bir şekilde idam cezasının uygulanmasına karşı çıkıyor." ifadesi kullanıldı.

Dünya genelinde ülkelerin üçte ikisinin idam cezasını kaldırdığı vurgulanan açıklamada, AB'nin bu cezanın "acımasız ve insanlık dışı" olduğunu, caydırıcı etkisinin bulunmadığını düşündüğü de kaydedildi.

