HABER

AB'den Suudi Arabistan'daki idamlara tepki:

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 22:04 | Son Güncelleme

"AB, kesin ve istisnasız bir şekilde idam cezasının uygulanmasına karşı çıkıyor"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) tarafından Suudi Arabistan'da son günlerde dört kişinin idam edildiği belirtilerek, "AB, kesin ve istisnasız bir şekilde idam cezasının uygulanmasına karşı çıkıyor." açıklaması yapıldı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da Ocak 2019'dan bu yana idam edilen kişi sayısının 45'i geçtiği aktarıldı.

Açıklamada, son günlerde uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu dört kişinin idam edildiği anımsatılarak, "AB, kesin ve istisnasız bir şekilde idam cezasının uygulanmasına karşı çıkıyor." ifadesi kullanıldı.

Dünya genelinde ülkelerin üçte ikisinin idam cezasını kaldırdığı vurgulanan açıklamada, AB'nin bu cezanın "acımasız ve insanlık dışı" olduğunu, caydırıcı etkisinin bulunmadığını düşündüğü de kaydedildi.

PARTNERYaşını duyan şaşkına dönüyor! O aslında...Yaşını duyan şaşkına dönüyor! O aslında...
Arıza yapan BUDO feribotundaki yolcular Armuttlu'dan aktarmalı İstanbul'a taşındıArıza yapan BUDO feribotundaki yolcular Armuttlu'dan aktarmalı İstanbul'a taşındı
Miraç Kandili’nde Ulu Camii doldu taştıMiraç Kandili’nde Ulu Camii doldu taştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü!

Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anadolu Ajansından açıklama: Yargı önünde hesap verecekler

Anadolu Ajansından açıklama: Yargı önünde hesap verecekler

ABD Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama! ' Türkiye ile bu sorunu...'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Anıtkabir' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Kocaeli'de öğrencinin bıçakladığı müdür başyardımcısı hayatını kaybetti

Lisede dehşet! Okullar tatil edildi

Antalya'da Akdeniz foku için 24 saat nöbet tuttular

Antalya'da görüldü! Ekipler 24 saat nöbetteydi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.