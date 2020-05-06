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AB’den ‘‘Tarihi Resesyon’’ Öngörüsü

06.05.2020 18:24 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Çarşamba günü Corona virüsünün etkisiyle birliğin ekonomisinde ilk resmi tahminlere göre ‘‘tarihi resesyon’’ öngörüsünde bulundu

AB’den ‘‘Tarihi Resesyon’’ Öngörüsü

Avrupa Birliği Çarşamba günü Corona virüsünün etkisiyle birliğin ekonomisinde ilk resmi tahminlere göre ‘‘tarihi resesyon’’ öngörüsünde bulundu.

Avrupa Komisyonu bahar dönemi ekonomik tahminine göre 27 üyeli AB ekonomisinin bu yıl yüzde 7.5 oranında daralması, ülkelerin önlemleri giderek gevşeteceği varsayılarak bir sonraki yılda da yüzde 6 oranında büyümesi öngörülüyor.

Bu öngörüye göre 19 ülkeden oluşan Euro bölgesi ise bu yıl ekonomisinde yüzde 7,75’lik küçülme yaşayacak, Euro bölgesinin 2021’deki ekonomik büyümesininse yüzde 6,25 olması öngörülüyor.

"Ekonomik faaliyetler bir gecede üçte bir oranında düştü"

Avrupa Birliği Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni, Brüksel’de gazetecilere yaptığı açıklamada ‘‘AB’nin tarihinin en büyük resesyonuna girdiği artık son derece açık’’ dedi ve salgının vurduğu Avrupa’da ekonomik faaliyetlerin bir gecede üçte bir oranında düştüğünü söyledi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’ne göre Avrupa’da Corona virüsü vaka sayısı 1 milyon 100 binden fazla, salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısıysa 137 bini geçti. Ancak verilerin belirsizliği, test sayısının az olması ve sağlık sistemlerinin zorlanması, salgının boyutunun çok daha ciddi olabileceği yorumuna neden oluyor.

En çok etkilenen alan istihdam

Salgın Avrupa’da tüketici harcamalarını, sanayi üretimini, yatırım, ticaret, sermaye akışı ve tedarik zincirlerini olumsuz etkiledi. En çok etkilenen alanlardan biri de istihdam oldu. AB içinde geçen yıl yüzde 6,7 olan işsizlik oranının bu yıl yüzde 9’a yükselmesi, 2021 yılında bu oranının yüzde 8’e düşmesi öngörülüyor.

AB Ekonomi Komiseri Gentiloni, çalışma saatlerinde de önemli miktarda düşüş yaşanacağını belirtti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) bu yıl küresel ekonomide yüzde 3’lük küçülme bekliyor. Birleşmiş Milletler (BM) ise bunun çalışma saatlerinde 305 milyon tam zamanlı işe karşılık gelecek miktarda düşüşe yol açmasının beklendiğini belirtiyor.

Avrupa’da talebin düşmesiyle sebebiyle tüketici fiyatları ve petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle enflasyonun da zayıflaması bekleniyor.

"Resesyondan en çok İtalya ve İspanya etkilenecek"

Avrupa’da Corona virüsü salgınını en ağır geçiren İtalya ve İspanya’nın ekonomilerinin resesyondan en çok etkilenen ülkeler olması, bu ülkeleri daha az zararla Fransa’nın izlemesi bekleniyor.

Salgını daha hafif atlatan Yunanistan’ın önceki yıllarda yaşadığı borç kriziyle yıpranan ve ağırlıklı olarak turizme dayanan ekonomisinin de salgından en kötü etkilenen ekonomilerden biri olması bekleniyor.

Fransa ekonomisinin yüzde 8,2 daralması beklenirken, Almanya’da birçok Avrupa ülkesinden daha ılımlı bir ekonomik daralma yaşaması ve daha iyi toparlanması öngörülüyor. Ancak yine de ülkenin gayri safi milli hasılasının yüzde 6,5 düşmesiyle bu yıl 2. Dünya Savaşı’dan bu yana en büyük resesyonunu yaşayacağı tahmin ediliyor.

Virüs üye ülkelerin tümünü etkilemiş olsa da uzmanlara göre ekonomik hasarın boyutu salgının her ülkedeki gidişatına göre değişecek. Bunda ekonomilerin dayanıklılığı, alınan önlemler ve uygulanan politikalar etkili olacak.

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