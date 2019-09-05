AB'den terörle mücadele için ortak veri tabanı

Amaç, IŞİD safında savaştıktan sonra Avrupa'ya dönen militanların yargılanabilmesini kolaylaştırmak.Avrupa Birliği'nin (AB) yargı alanında iş birliğini amaçlayani birimi Eurojust, terörle mücadele için ortak bir veri tabanı oluşturdu.

Teörle Mücadele Sicili adı verilen ve Eylül ayı itibarıyla faaliyete geçen veri tabanının, özellikle Suriye ve Irak'ta gözaltına alınan AB vatandaşı IŞİD'lilerin durumuyla ilgili endişeleri gidermesi hedefleniyor. Bu kişilerin büyük bölümünün Avrupa'ya döndüğünde yeterli delil olmaması durumunda yargılanamayacağına dair kaygılar, birçok AB ülkesini tedirgin ediyordu.

Oluşturulan yeni veri tabanında, militanlar ya da şüphelilerle ilgili 28 AB ülkesinde devam eden soruşturma, kovuşturma ve mahkeme kararları bir araya getirilecek ve bu sayede üye devletlerdeki yerel savcıların iş birliği kolaylaştırılacak.

Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Eurojust Başkanı Ladislav Hamran, savcıların şüpheliler hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlayacak olan bu veri tabanının, Avrupa'da yeni saldırılar gerçekleştirilmesinin engellenmesine de yardımcı olabileceğini söyledi.