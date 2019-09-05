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AB'den terörle mücadele için ortak veri tabanı

05.09.2019 20:19 | Son Güncelleme

AB’nin yargı alanındaki iş birliğiyle ilgili birimi Eurojust, terörle mücadele için ortak bir veri tabanı oluşturdu.

AB'den terörle mücadele için ortak veri tabanı

Amaç, IŞİD safında savaştıktan sonra Avrupa'ya dönen militanların yargılanabilmesini kolaylaştırmak.Avrupa Birliği'nin (AB) yargı alanında iş birliğini amaçlayani birimi Eurojust, terörle mücadele için ortak bir veri tabanı oluşturdu.

Teörle Mücadele Sicili adı verilen ve Eylül ayı itibarıyla faaliyete geçen veri tabanının, özellikle Suriye ve Irak'ta gözaltına alınan AB vatandaşı IŞİD'lilerin durumuyla ilgili endişeleri gidermesi hedefleniyor. Bu kişilerin büyük bölümünün Avrupa'ya döndüğünde yeterli delil olmaması durumunda yargılanamayacağına dair kaygılar, birçok AB ülkesini tedirgin ediyordu.

Oluşturulan yeni veri tabanında, militanlar ya da şüphelilerle ilgili 28 AB ülkesinde devam eden soruşturma, kovuşturma ve mahkeme kararları bir araya getirilecek ve bu sayede üye devletlerdeki yerel savcıların iş birliği kolaylaştırılacak.

Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Eurojust Başkanı Ladislav Hamran, savcıların şüpheliler hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlayacak olan bu veri tabanının, Avrupa'da yeni saldırılar gerçekleştirilmesinin engellenmesine de yardımcı olabileceğini söyledi.

Terör saldırıları proje sürecini hızlandırdı

Avrupa Birliği ortak veri tabanı planının temelini 2005 yılında atmıştı. Ancak proje, bazı ülkelerin ellerindeki bilgileri paylaşmaya yanaşmaması nedeniyle gecikmişti.

Veri tabanı projesine önayak olan isimler arasında yer alan eski Eurojust üyesi Frederic Baab'a göre, ülkelerin bakış açısını değiştiren olay ise 2015 yılındaki Paris saldırıları oldu.

Böyle bir veri tabanına ihtiyaç olduğuna dair görüşler; 2016 yılında Almanya, 2017'de de İspanya'da düzenlenen terör saldırılarıyla güçlendi. Almanya, Fransa, İspanya ve Belçika'nın geçen yıl bu doğrultuda bir oluşuma gidilmesi için ağırlıklarının koymasıyla da proje süreci hızlandırıldı.

AFP,rtr/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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