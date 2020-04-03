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AB'den tıbbi malzemeye gümrük muafiyeti

DÜNYA HABERLERİ  | 03.04.2020 18:23 | Son Güncelleme

AB Komisyonu, maske, solunum cihazı gibi tıbbi donanım ithalatına gümrük vergisi muafiyeti getiriyor.

AB'den tıbbi malzemeye gümrük muafiyeti

Maske fiyatlarını üçte bir oranında düşürmesi beklenen düzenleme ilk etapta dört ay geçerli olacak.AB Komisyonu, üçüncü ülkelerden tıbbi malzeme ithalatına uygulanan vergilerin kaldırılması için yeşil ışık yaktı. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, düzenlemenin maske ile test kitleri, solunum cihazları ve diğer tıbbi cihazlar gibi koruyucu donanımı kapsadığını belirterek "Böylece ithal koruyucu donanım daha uygun fiyata sunulabilecek" dedi.

Çin'den ithal edilen maskelere normalde yüzde 12 oranında gümrük vergisi uygulandığını, üzerine üye ülkelerin ithal ettikleri ürünler için Brüksel'e ödedikleri katma değer vergisinin eklendiğini belirten von der Leyen, "Bugün alınan kararın ardından koruyucu maskeler üçte bir oranında ucuzlayacak" dedi. İstisnai düzenleme ilk etapta dört ay geçerli olacak.

Ruhsat düzenlemesi de ertelendi

AB Komisyonu ayrıca tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılmasıyla ilgili düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihini de bir yıl erteledi. 26 Mayıs'ta yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme, yeni ürünlerin ruhsatlandırılmasının Avrupa çapında uyumlu hale getirilmesini hedefliyordu.

Sektör temsilcileri, yeni ölçütlere göre ruhsatlandırma için denetim yapacak birim sayısının yeterli olmadığı, bu nedenle ruhsatlandırma işlemlerinin gecikebileceği uyarısında bulunmuştu. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "Yaşamsal önem taşıyan ürünlerin temininde olası darboğaz ya da gecikme tehlikesinin önüne geçmek için düzenleme bir yıl sonra yürürlüğe girecektir" denildi.

AFP/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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