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AB’den Türk Gemicilik Firmasına Libya Yaptırımı

21.09.2020 19:47 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği, Libya'ya uygulanan BM silah ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle Türk gemicilik firması Avrasya Shipping'e yaptırım kararı aldı

AB’den Türk Gemicilik Firmasına Libya Yaptırımı

Avrupa Birliği (AB) Libya'ya uygulanan Birleşmiş Milletler silah ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle Samsun merkezli Türk gemicilik firması Avrasya Shipping'e yaptırım uygulama kararı aldı. Avrasya Shipping'e ait Çirkin adlı kargo gemisi, Haziran ayında Fransa ve Türkiye arasındaki NATO krizinin de odağındaydı.

Avrasya Shipping'in, Çirkin kargo gemisiyle Libya'ya silah götürdüğü iddiasıyla varlıklarının dondurulmasının Ankara'da tepkiyle karşılanması bekleniyor. Geminin insani yardım malzemeleri taşıdığını kaydeden Türkiye, silah kaçakçılığı iddiasını reddediyor.

Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada, geminin Mayıs ve Haziran 2020'de Libya'ya askeri malzeme nakledilmesiyle bağlantılı olduğu kaydedildi.

Avrupa Birliği, 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana çalkantı içinde olan Libya'ya karşı yürürlükte olan BM Güvenlik Konseyi ambargolarının uygulanması için bir donanma misyonu yürütüyor.

Fransız makamlarına göre, 10 Haziran'da Doğu Akdeniz'de NATO misyonu yürüten bir Fransız fırkateyni, kargo gemisini denetlemek istedi. Fransa, fırkateynin kargo gemisine refakat eden Türk donanmasına ait üç gemi tarafından taciz edildiğini, Türk gemilerinden birinin radar ışıklarını yaştığını, mürettebatın kurşun geçirmez yelek giydiğini ve hafif silahların arkasına geçtiğini bildirmişti.

Fransız donanmasını saldırganlıkla suçlayan Türkiye ise bu iddiaları reddediyor.

Diplomatlar, NATO'nun olayı soruşturduğunu, ancak elde edilen bulguların kamuoyuyla paylaşılmayacağını söyledi.

AB, Avrasya Shipping'e yönelik yaptırımların yanı sıra iki Libya vatandaşına da yaptırım uygulanacağını açıkladı. Bu Libyalılar’dan biri, AB'ye göre Libya'nın doğusunda 33 kişinin öldürülmesinden sorumlu olan komutan Mahmud el Werfalli, diğeri ise AB'nin insan kaçakçılığıyla, mültecilere karşı tecavüz ve cinayetle suçladığı Musa Diab.

AB, merkezi Kazakistan'da bulunan Sigma Havayolları ve Ürdün'deki Med Wave Shipping firmalarına karşı da yaptırım kararı aldı.

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