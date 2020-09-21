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AB'den Türk şirketine Libya yaptırımı

21.09.2020 14:43 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği, Libya'da taraf olan ülkelere karşı baskıyı artırıyor.

AB'den Türk şirketine Libya yaptırımı

Birlik, Libya'da silah ambargosunu delen kişiler ve şirketlere yaptırım uygulanmasını kararlaştırdı. Listede Türkiye'den de bir şirket bulunuyor.Alman haber ajansı dpa'nın Avrupa Birliği (AB) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Brüksel'de düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısında, Libya'ya yönelik Birleşmiş Milletler (BM) silah ambargosunu ihlal edenlere yaptırım uygulanması kararlaştırıldı. Bakanların bu konudaki kararı oybirliği ile aldığı bildirildi.

Ajansın edindiği bilgilere göre kararlaştırılan yaptırımlar, Libya'ya savaş malzemeleri sevk eden ya da lojistik destek sağlayan kişiler ve kurumları hedef alıyor. Hazırlanan yaptırım listesinde Türkiye, Ürdün ve Kazakistan'dan üç şirket, Libya'dan da iki kişi bulunuyor. Yaptırım listesine bulunan kişi ve şirketlere seyahat yasağı getirilmesi ve AB'deki mal varlıklarının dondurulması, ayrıca Avrupalı şirketlerle ticaret yapmasının yasaklanması planlanıyor.

Berlin'de geçen Ocak ayında düzenlenen Libya Konferansı'nda BM'nin Libya'ya uyguladığı silah ambargosunun daha sıkı denetlenmesi kararlaştırılmış, zirvesi sonrası da AB, ambargonun denetimi için askeri bir misyon görevlendirilmişti. Ancak denetimlerin artırılmasına rağmen Libya'da savaşan taraflara destek veren ülkeler, ülkeye silah sevkiyatını sürdürüyor. Silah ambargosunu delmekle suçlanan ülkelerden biri de Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veren Türkiye de var.

Libya'daki iç savaşta Türkiye BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne askeri destek verirken Ürdün'ün ise Halife Hafter güçlerine silah sevkiyatında bulunduğu BM raporlarında yer almıştı.

dpa/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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