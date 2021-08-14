AB'den Türkiye sınırına yeni takip ve gözetleme sistemi

Afganistan kaynaklı sığınmacı akınından korkan AB, bu yolla sınır denetimlerini güçlendirmeye çalışıyor.Afganistan kaynaklı yeni bir sığınmacı krizinden korkan Avrupa Birliği (AB), Yunanistan’ın Türkiye ile sınır bölgesinde, yüksek teknoloji ile geliştirilen, yeni bir takip ve gözetleme sistemi konuşlandırdı.

AB’nin sınır koruma ajansı Frontex tarafından Dedeağaç’taki Alexandropoli Havalimanı’nda ve ayrıca Limni adasında konuşlandırılan bu sistem ilk kez deneniyor.

Sınır denetimlerinin güçlendirilmesi hedefiyle özel kameralarla donatılmış bir balon aracılığıyla sınır muhafızlarının bölgede kaçak göçmenleri taşıyan botları daha erkenden tespit etmeleri amaçlanıyor.

AB gelişmiş teknoloji ile gözetleyecek

Termal kameralar, özel sensörler ve vericilerin bulunduğu sistem, uyduların da yardımıyla, 60 kilometre çapındaki geniş bir alanda, gerçek zamanlı gözetleme ve takip yapma imkanı sağlıyor.

Bu sistemi konuşlandırma planının, yeni bir sığınmacı krizi endişesini artıran Afganistan’daki gelişmelerden önce yapıldığı belirtiliyor.

Afganistan ve Tunus endişesi

Bununla birlikte Frontex sözcüsü Piort Switalski, “Gayet tabii ki özellikle Afganistan ve Tunus’ta, AB’ye göç akınını etkileyebilecek gelişmeleri yakından gözlemliyor ve takip ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Switalski ayrıca konuşlandırılan inovatif nitelikteki yeni sistemlerin, denizdeki sınır denetimlerini büyük ölçüde güçlendireceğini kaydetti.

Yunanistan’da, kaçak göç ile mücadele amacıyla 400 Frontex çalışanı görev yapıyor. Son yıllarda hem Frontex hem Yunanistan sınır muhafızları, sığınmacıları yasadışı bir biçimde geri itme suçlamasıyla karşı karşıya. Gerek Yunanistan gerekse Frontex suçlamaları reddediyor.

Koronavirüs salgını, düzensiz göçmen sayılarının azalmasına yol açmıştı. Ancak Frontex sözcüsü Switalski, AB’ye Batı Balkanlar üzerinden geçişlerin bu sene ikiye katlandığını söyledi. Ancak bu rakamlar, Avrupa’ya 1 milyonu aşkın kişinin geldiği 2015 yılındaki rakamların çok gerisinde. Bu yılın başından Temmuz ayına kadar, Batı Balkanlardan, yasadışı yollardan AB’ye giriş yapanların sayısı 22 bin 600.

Bununla birlikte sözcü Switalski, AB’yi çevreleyen bölgede yaşanan gelişmelerin AB’deki yeni bir sığınmacı krizi korkusunu arttırdığını vurguladı.

Reuters/ DA, BK

Deutsche Welle Türkçe

