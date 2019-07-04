AB'den Türkiye’de İnsan Haklarının Savunulmasına Destek Programı

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, “ETKİNİZ” programı için yaptığı değerlendirmede, “Bu girişim AB’nin uluslararası insan hakları çerçevesine bağlılığının somut bir göstergesidir. ETKİNİZ’in sadece sivil toplum örgütleri tarafından değil, aynı zamanda Türkiye’de insan haklarının desteklenmesi ve güçlendirilmesine katkıda bulunmak isteyen tüm yurttaşlar ve görevliler tarafından yaygın bir şekilde kullanılmasını ümit ediyoruz. ETKİNİZ, uluslararası yükümlülüklere uyumunun güçlendirilmesi sürecinde Türkiye’yi destekleyen önemli bir araç olabilir” dedi.

Dünyada maalesef insan hakları açısından olumsuz eğilimler gözlendiğini kaydeden Berger, bu nedenle insan haklarını izleme ve savunma programına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “AB, Türkiye ile birlikte aynı gemide diye düşüyorum. Toplumumuzu ve medeniyetimizi İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana koruyabilmemiz için gerekenleri yapmaya devam etmeliyiz. Halen insan haklarıyla ilgili sorunlar yaşıyoruz, yabancı düşmanlığı var. Halen din nedenli temellerden dolayı ya da cinsel yönelimlerden dolayı daha çok ayrımcılık vakaları var. Sürekli olarak bu konuyu ele almamız gerekiyor ve çok dikkatli bir şekilde kendi ülkelerimizi de izlememiz gerekir ki bu konuda gerileme olmaması için” diye konuştu.