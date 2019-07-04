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AB'den Türkiye’de İnsan Haklarının Savunulmasına Destek Programı

04.07.2019 21:46 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’de insan hakları ihlalleriyle mücadele edilmesi ve hak savunucusu sivil toplum kuruluşlarını desteklemek üzere “ETKİNİZ” programını hayata geçirdi. AB “ETKİNİZ” programıyla insan hakları konusunun takibi için maddi destek de vermeye hazırlanıyor

AB'den Türkiye’de İnsan Haklarının Savunulmasına Destek Programı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’de insan hakları ihlalleriyle mücadele edilmesi ve hak savunucusu sivil toplum kuruluşlarını desteklemek üzere “ETKİNİZ” programını hayata geçirdi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Ankara’nın uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirterek, “ETKİNİZ” programıyla insan hakları konusunun takibi için maddi destek vereceklerini açıkladı.

AB, Ankara’nın son yıllarda demokrasi ve insan haklarına bağlılık başlıklarında geriye gidiş sürecine ilişkin eleştirilerini sıklıkla dile getiriyor.

Brüksel, tutuklu gazeteci ve sivil toplum örgütleri temsilcileri nedeniyle Türkiye yönetimini hedef alan “kaygı” mesajlarının yanı sıra insan haklarının savunulması için maddi kaynak da yaratıyor.

Bu kapsamda AB, aday ülke konumundaki Türkiye’nin uluslararası insan hakları değerlerine uyumunu arttırmak amacıyla sivil toplum örgütleri kapasitesini güçlendirme kararı aldı. Bu amaçla hazırlanan “ETKİNİZ” başlıklı program, Ankara’da yapılan özel törenle hayata geçirildi. Böylece sivil toplum örgütlerine maddi kaynak aktarımı süreci başlatıldı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, “ETKİNİZ” programı için yaptığı değerlendirmede, “Bu girişim AB’nin uluslararası insan hakları çerçevesine bağlılığının somut bir göstergesidir. ETKİNİZ’in sadece sivil toplum örgütleri tarafından değil, aynı zamanda Türkiye’de insan haklarının desteklenmesi ve güçlendirilmesine katkıda bulunmak isteyen tüm yurttaşlar ve görevliler tarafından yaygın bir şekilde kullanılmasını ümit ediyoruz. ETKİNİZ, uluslararası yükümlülüklere uyumunun güçlendirilmesi sürecinde Türkiye’yi destekleyen önemli bir araç olabilir” dedi.

Dünyada maalesef insan hakları açısından olumsuz eğilimler gözlendiğini kaydeden Berger, bu nedenle insan haklarını izleme ve savunma programına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “AB, Türkiye ile birlikte aynı gemide diye düşüyorum. Toplumumuzu ve medeniyetimizi İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana koruyabilmemiz için gerekenleri yapmaya devam etmeliyiz. Halen insan haklarıyla ilgili sorunlar yaşıyoruz, yabancı düşmanlığı var. Halen din nedenli temellerden dolayı ya da cinsel yönelimlerden dolayı daha çok ayrımcılık vakaları var. Sürekli olarak bu konuyu ele almamız gerekiyor ve çok dikkatli bir şekilde kendi ülkelerimizi de izlememiz gerekir ki bu konuda gerileme olmaması için” diye konuştu.

Kadın hakları savunuculuğu konusunda eylemci kimliğiyle tanınan tiyatro sanatçısı DenizTürkali de, “Kendi türüne karşı bu kadar zalimane, kitlesel olarak yok etmeye yönelik canlı en azından ben bilmiyorum. Bazı bilim insanları dünyanın iklim değişikliği sonucu, insan merkezli olmasının sonucu elli-altmış yıllık bir ömrü kaldığını belirtiyorlar. Egemen dünyada da bir panik sezilmiyor değil. Ve dolayısıyla da meselelerine bakarken bütün bu muhalif tırnak içinde hareketlerin, çocuk hakları, kadın meselesi, çevre meselesi gibi konuların ne kadar birbiriyle bağlantılı olduğunu görüyoruz” diyerek insanlığın kendi varlığına zarar verdiğini anlattı.

Yazar Özgür Mumcu da, “ETKİNİZ” ile sivil toplum örgütlerine destek verilmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, “Eğer bir toplum hakkı olduğuna inanmıyorsa istediğiniz kadar metinlere hakkını olduğunu yazın hiç kimse o insanların hakkını savunmaz. Hukuki normlar, insan hakları, yanlarında birisi yoksa öksüz kalırlar. O sebeple bu programdaki gibi, bu süreçteki gibi sivil toplum örgütleri bu haklara sahip çıkmazsa kimse bu haklara devletlerin sahip çıkmasını, mahkemelerin bu hakları durduk yere öne sürmesini beklememelidir. Dünyanın hiçbir yerinde haklar insanlar sahip çıkmazsa korunmaz, kollanmaz. Bu dünyanın en basit gerçeklerinden biridir. Buradaki katılımcıların ileriye yönelik olarak burada bulunmalarını çok değerli buluyorum” diye konuştu.

AB’nin yürüttüğü ETKİNİZ programına ilişkin detaylı bilgiye http://etkiniz.eu adresinden ulaşılması mümkün

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